今回は、35歳の彼女を捨てた彼氏が、20歳の女の罠にハマったエピソードを紹介します。

店のバイトで入ってきた若い女子に…

「4年前、彼女と一緒に飲食店を開きました。彼女の接客が良いと評判なこともあり、店の経営は順調です。彼女とは婚約もしていました。

で、最近新しいバイトの女の子を採用しましたが、この子がすごく可愛くて、まだ20歳。そして、この子にデートに誘われました。

デートでその子は俺のことをたくさん褒めてくれて、8年付き合っている彼女とは大違いです。彼女にはいつもダメ出しされてばっかりですから……。

そして彼女に悪いと思いつつも婚約破棄し、この子と付き合うことにしました。『女はやっぱ若くて可愛くないと……』と思ったからです。

しかしこの子は、結婚間近のカップルの仲を壊し、婚約破棄させるのが好き、というとんでもない女だと後で知りました。結局俺が彼女と婚約破棄したと知ると、この子は、また別の男に近づいていきました」（体験者：30代男性・自営業／回答時期：2024年6月）

▽ 長年付き合い店の経営を一緒に頑張ってくれた彼女を、こんな形で振るなんて、と思ってしまいます。ちなみに、彼女と婚約破棄した後、店の経営は大きく傾いたそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。