【Amazon：Logicool G ゲーミングデバイス セール】 セール期間：3月24日0時～4月6日23時59分

「PRO X SUPERLIGHT 2c」

Amazonにて、Logicool Gのゲーミングデバイスがセール価格で販売されている。セール期間は4月6日23時59分まで。

期間中は、ステアリングコントローラー「G29」や、ワイヤレスゲーミングマウス「PRO X SUPERLIGHT 2c」、超高速反応のラピッドトリガーを搭載したゲーミングキーボード「G515 RAPID TKL」、ワイヤレスゲーミングヘッドセット「G522 LIGHTSPEED」など多数のゲーミングデバイスがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

ワイヤレスゲーミングマウス「PRO X SUPERLIGHT 2c」

「PRO X SUPERLIGHT 2」の優れた性能を継承し、より軽量・コンパクトな設計を実現したゲーミングマウス。コンパクトな形状に合わせて51gに最適化されており、左右対称シェイプはそのままに、小さめマウスを好むプレイヤーでも最高の操作感とパフォーマンスを体感できる。

ロジクールG独自のHERO2センサーを搭載し、高速の8KHzポーリングレートにも対応。最大 32K DPIと888 IPSでサブミクロンレベルのトラッキング精度を実現しており、より細かいニーズに合わせた設定が可能となっている。

ゲーミングキーボード「G515 RAPID TKL」

ロープロファイルキーボードとして初めて、ラピッドトリガー機能を搭載。ラピッドトリガーとアクチュエーションポイント（キーが押されたことを認識するまでに必要な距離）を自由に調整できるため、ミリ秒を争うFPSゲームなどで活躍する。ロジクールG独自の「KEY PRIORITY」テクノロジーを採用。左右移動キーの同時入力(SOSD)に対し、5種類の優先アクションから選択してカスタマイズが可能だ。プレイスタイルに応じたキーの設定でプレーヤーのより高いパフォーマンスを引き出す。