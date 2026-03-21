『ポケモンスリープ』×「ルルルン」が初コラボ！ フィールドをイメージしたフェイスマスク2種登場へ
フェイスマスクブランド「ルルルン」は、3月25日（水）から、睡眠ゲームアプリ『Pokemon Sleep（以下、ポケモンスリープ）』とコラボしたフェイスマスクを、公式オンラインストアで先行発売。4月27日（月）からは、全国のバラエティストアやドラッグストアで順次販売を開始する。
【写真】“シアンの砂浜”をイメージした商品も！ コラボマスク2種詳細
■ポケモンと楽しむ新スキンケア習慣
今回、初コラボとして発売されるのは、『ポケモンスリープ』内のフィールドをイメージしたデザインのフェイスマスク全2種。
自分好みの肌の育て方が選べる2種類の「肌育マスク」は、両デザイン共通でパッケージにゲーム内で出会えるカビゴン、ピカチュウ、イーブイが登場するほか、各フィールドで出会えるポケモンたちをデザインし、フィールドの植物などをイメージした美容成分を配合している。
「ワカクサ本島の香り」は、美肌に必要な成分をバランスよく配合し、肌の水分と油分のバランスを整えて、乾燥や肌荒れでゆらぎがちな肌を健康的なバランス肌へと導くフェイスマスク。フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメ、プリン、ニャースなどが描かれた特別なデザインだ。
一方「シアンの砂浜の香り」は、保湿成分をたっぷり配合し、肌のベースとなる水分をゆったりとチャージしてみずみずしい肌を叶える仕様。コダック、ヤドン、メタモン、ワニノコ、ウパーなどが描かれた、海辺をイメージしたデザインに仕上げている。
【写真】“シアンの砂浜”をイメージした商品も！ コラボマスク2種詳細
■ポケモンと楽しむ新スキンケア習慣
今回、初コラボとして発売されるのは、『ポケモンスリープ』内のフィールドをイメージしたデザインのフェイスマスク全2種。
「ワカクサ本島の香り」は、美肌に必要な成分をバランスよく配合し、肌の水分と油分のバランスを整えて、乾燥や肌荒れでゆらぎがちな肌を健康的なバランス肌へと導くフェイスマスク。フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメ、プリン、ニャースなどが描かれた特別なデザインだ。
一方「シアンの砂浜の香り」は、保湿成分をたっぷり配合し、肌のベースとなる水分をゆったりとチャージしてみずみずしい肌を叶える仕様。コダック、ヤドン、メタモン、ワニノコ、ウパーなどが描かれた、海辺をイメージしたデザインに仕上げている。