「生出塚」はなんて読む？埼玉県鴻巣市にある...ひらがな5文字の地名！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「生出塚」はなんて読む？
「生出塚」という漢字を見たことはありますか？
埼玉県にある、ひらがな5文字の地名です！
いったい、「生出塚」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「おいねづか」でした。
生出塚は、埼玉県鴻巣市に位置しています。
鴻巣市内には「生出塚埴輪窯跡（おいねづかはにわかまあと）」という古墳時代の遺跡があります。
遺跡からは、高さ130センチメートルもある人型の埴輪をはじめ、さまざまな埴輪が出土していて、国の重要文化財にも指定されていますよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『地名辞典オンライン』
・『埼玉県 公式サイト』
ライター Ray WEB編集部