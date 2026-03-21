「生出塚」はなんて読む？埼玉県鴻巣市にある...ひらがな5文字の地名！

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地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「生出塚」はなんて読む？

「生出塚」という漢字を見たことはありますか？

埼玉県にある、ひらがな5文字の地名です！

いったい、「生出塚」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「おいねづか」でした。

生出塚は、埼玉県鴻巣市に位置しています。

鴻巣市内には「生出塚埴輪窯跡（おいねづかはにわかまあと）」という古墳時代の遺跡があります。

遺跡からは、高さ130センチメートルもある人型の埴輪をはじめ、さまざまな埴輪が出土していて、国の重要文化財にも指定されていますよ。

あなたはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

《参考文献》

・『地名辞典オンライン』
・『埼玉県 公式サイト』

ライター Ray WEB編集部