「生出塚」はなんて読む？埼玉県鴻巣市にある...ひらがな5文字の地名！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「生出塚」という漢字を見たことはありますか？

埼玉県にある、ひらがな5文字の地名です！

いったい、「生出塚」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。