【7位〜12位】3月20日(金)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】獅子座 総合運：★★★☆☆

異文化に幸運が宿る日です。外国の歴史や風習についての記事やドキュメンタリーなどに触れると、視野がグンと広がるでしょう。「自分はこういう考え方をするんだ」という発見もありそう。その気づきが、成長の後押しになります。



恋愛運

恋のインスピレーションが最高に鋭く働く日！「こう言おう」「この人だ」とピンときたら、迷わず行動を起こしましょう。普段は勇気が出なくてできないことも、今日なら一歩踏み出せば、どんどん前に進めていくことができます。



金運

貸したお金が返ってきたり、予定外の出費があったりと波がある金運です。ただ、お金が入ってきたとき、浮かれてしまわなければOK。通常通りの使い方を心がければ、結果的には平和な状態を守れるでしょう。



ラッキーアイテム：ユニセックスの小物



ラッキーカラー：インディゴブルー 恋愛運恋のインスピレーションが最高に鋭く働く日！「こう言おう」「この人だ」とピンときたら、迷わず行動を起こしましょう。普段は勇気が出なくてできないことも、今日なら一歩踏み出せば、どんどん前に進めていくことができます。金運貸したお金が返ってきたり、予定外の出費があったりと波がある金運です。ただ、お金が入ってきたとき、浮かれてしまわなければOK。通常通りの使い方を心がければ、結果的には平和な状態を守れるでしょう。ラッキーアイテム：ユニセックスの小物ラッキーカラー：インディゴブルー

【8位】蟹座 総合運：★★★☆☆

今日は、ちょっとした気づきが多いはず。それをメモしていると、これまで気づかなかった自分の魅力や能力を発見できる可能性も大。紙でも音声でも、メモの方法は何でもOKです。また、気づいたことを信頼している人に話すのも〇。



恋愛運

自分で思うよりもはるかに魅力的な表情ができる日です！恋人や好きな人に対しても、出会ったばかりの相手でも、目を合わせるときにはスローモーションで視線を重ねるイメージで。また、音声だけの通話ではなく、ビデオ通話がオススメ。



金運

レジの前にあるとつい買ってしまうもの、｢数百円だからいいか…｣と手が伸びてしまうもの、そういう買い物を今日はグッとこらえてみて。お金との付き合い方がさらに上手になる考え方や、行動術が身につきそうです。



ラッキーアイテム：マスキングテープ



ラッキーカラー：ブラック

【9位】双子座 総合運：★★☆☆☆

すぐそばにいてくれる人たちが、今日は、あなたに喜びや気づきを与えてくれるはず。自分をよく見せようとせず、ありのままの姿を見せてください。笑うときに人と目を合わせると、喜びはさらに大きくなっていきます！



恋愛運

長所も短所もすべてひっくるめて「魅力的だな」と思える日。恋の相手に対しては、愛情と理解が深まるのを感じられるでしょう。出会った相手には、あなたも自然体で接することができそう。笑い合うことで、恋がグンと盛り上がります。



金運

友情や自由な時間などに対して、｢お金よりもはるかに大切だ｣という気持ちが強くなる運気。重要なのは、どちらも大切なのだと忘れないこと。友情や自由時間を保つのにお金も不可欠だと確認すると、お金との縁も強くなります！



ラッキーアイテム：乳製品



ラッキーカラー：シーグリーン

【10位】牡羊座 総合運：★★☆☆☆

今日は、1つのことに集中するよりも「あれもこれも」と広く浅くいろんなことをしてみて。そのほうが、順調に進みやすい運気です。優先順位や取り組む時間は、深く考えずに直感で決めてしまうのが充実感を深めるポイント。



恋愛運

あなたを想う人のアプローチがこれまでよりも強くなって、対応に困ってしまうかもしれません。ただ今日は、何もしなくてOK。特に、中途半端な優しさを見せるのはNGです。一方、好きな人には思い切り優しくすると接近の可能性アリ。



金運

｢いつもありがとう｣という気持ちを伝えるために、お金を使うといい日です！真心が伝わるだけでなく、これまでよりも大きなお金と繋がるための人脈が生まれる可能性大。また、自分への小さなご褒美も、さらなる金運UPの後押しに。



ラッキーアイテム：ポラロイド



ラッキーカラー：ブルーグレイ

【11位】山羊座 総合運：★☆☆☆☆

今日のあなたは、人に対してとても優しくなれるはず。見返りなどを求めず、親切にしたり、温かい言葉をかけたりしてください。そんなコミュニケーションを重ねるうちに、あなた自身の不安や心配事が消えていくでしょう。



恋愛運

出会っても連絡先の交換までに時間がかかったり、恋の相手との会話が堂々巡りになったりと、進展がスローな1日。「このペースを楽しもう」と思ってみると、あなたが本来持っている魅力が前面に出て、輝きが増していきます！



金運

予定よりも高い買い物をしてしまったり、投資などで予想が外れたりする可能性大。今日は、できるだけお金を使わないようにするといいでしょう。｢どうしても今日買う必要があるわけではない｣と、考えてみるとよさそう。



ラッキーアイテム：カットソー



ラッキーカラー：ベージュ