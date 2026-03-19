「赤ちゃんの時とまったくおんなじ寝姿」



【ビフォー写真】赤ちゃんの頃のチンチラさんの寝姿

自分の体よりも大きなスヌーピーのぬいぐるみでスヤスヤと眠っているのは、チンチラの「ちゅちゅ」ちゃん。飼い主の「ちゅちゅ」（@ChuchuJ1230）さんによると、赤ちゃんの頃から4歳になった今に至るまで、ずっとこの寝姿でスヌーピーに身を寄せながら寝ているそうです。ちゅちゅちゃんとスヌーピーが生み出す幸せな空間に多くのコメントが寄せられました。



「すっぽりフィットのむちもふさん達。可愛い」

「どっちが人形なの？」

「赤ちゃんの頃と同じ寝姿って、無意識に安心を求めてるのかな」

「なだめているような、慰めているような感じがしますね」



ちゅちゅちゃんがぬいぐるみにも見え、スヌーピーのぬいぐるみも動き出しそうに見えてしまう不思議で微笑ましい一枚。現在の姿もちゅちゅちゃんの体が大きくなってはいますが、スヌーピーに身を委ねる寝姿は当時とまったく同じです。気持ちよさそうに寝ている姿からは、ちゅちゅちゃんがスヌーピーに全幅の信頼を寄せている様子がうかがえます。



そんなちゅちゅちゃんのキュートな寝姿が完成したきっかけや、普段の性格や出会いのきっかけについて、飼い主さんにお話を伺いました。



ーーちゅちゅちゃんのこの寝姿ができあがったきっかけは？



「部屋んぽ（チンチラはお部屋の中をお散歩します）の時、いつもスヌーピーにくっついていて、気がつくと抱きついて眠るようになりました」



ーー初めてこの寝姿を見た時は？



「かわいい、起こしたくない、ずっと見ていたい…と思いました。それと同時に、小さい時お母さんと離れちゃったからさみしいのかな、幸せになってもらえるようにとことん大切に育てたいと思いました」



ーースヌーピーのぬいぐるみはもともと持っていた？



「わたしがベッドに置いて一緒に寝ていたスヌーピーをちゅちゅが気に入っていたので、プレゼントしました」



ーーちゅちゅちゃんはピングーのぬいぐるみもお気に入りなのですね？



「他のぬいぐるみとも仲良く遊びますが、抱きついて眠るのはスヌーピーだけです」



ーーちゅちゅちゃんはどんな子ですか？



「ちゅちゅはとても甘えん坊で、心の優しい子です。わたしの体調が悪い時は、ずっと隣にいて元気づけてくれます。少しわがままなところもありますが、感情表現が豊富で一緒にいて飽きない面白い子です」



ーーちゅちゅちゃんとの出会いは？



「チンチラさんをお迎えしたい！と思っていた時に、赤ちゃんだったちゅちゅと出会いました。抱っこさせてもらったところ、腕の中ですやすやと寝始めたのを見てこの子しかいないと思い、家族になりました」



飼い主さんにもぬいぐるみにも甘えん坊なちゅちゅちゃん。そんなちゅちゅちゃんの優しさは、赤ちゃんの頃からずっと一緒にいるスヌーピーのおかげで培われているようにも感じます。



最後に、飼い主さんから一言コメントを頂戴しました。「ちゅちゅのかわいい写真を投稿しているので、ぜひXのフォローをおねがいします！」



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・行橋 友）