オシャレな人ほど「足元がキレイ」服や靴のプロがやっている「シューズを新品同様に保つ方法」







「お気に入りの１足を長くはくために」

ココシャネル曰く、「いい靴を履いていない女性に、未来はない」。どんなに上質な服を着ていても靴が汚れていては、オシャレは遠のくもの。そこで、シューズのお手入れにこだわりをもつファッション関係者、並びにシューケア用品の担当者に、習慣化している簡単ケアや便利アイテムを聞き込み。手入れが行き届いた足元で、より完成されたスタイルへ。





【SPECIAL THANKS】

上枝みどりさん（＠midori_ueeda）フリーランスPR、金田友美さん（@tomomikanata_）TODAYFULソーシャルメディアマネージャー、川崎太朗さん（@columbus_official_）コロンブス企画部





「おろしたてのスニーカーには防水スプレーがマスト」



JASON MARKK



「JASON MARKKのPFASフリーリペルは、スプレーするだけで、水分と汚れを寄せつけないバリアを形成。水性製品だから、スエードやキャンバス地など生地を問わず使用できます。」（金田さん）







足へのフィット感をアシスト

ブートブラックシルバーラインデリケートクリーム 55g 1,100円／コロンブス



COLUMBUS



使いこむにつれて味わいが増す一方で、くたびれたようにも見えてしまうレザー小物。デイリーのケアで、レザーならではの風合いもいきてくるはず。 「クリームを塗って油分や水分を与えることで、新品の靴が足になじみやすくなり、靴ずれも防止できます。」（川崎さん）

OTHER

レザーシューズをはく前は、滑り止めと長もちを目的に修理屋さんでハーフソールをはってもらっています。（上枝さん）







「靴のムレを乾燥剤でオフ」

シュードライ 1足分 1,210円／コロンブス



COLUMBUS



「靴に必要なうるおいはそのままに、湿気を吸収できる乾燥剤。日に干して繰り返し使えます。熱がこもりやすいブーツにもオススメ。」（川崎さん）







(キレイな足元はオシャレの象徴)

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