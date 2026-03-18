大久保佳代子「50の結婚してない女性って…」 “全員する”と私見述べる
お笑いコンビ・オアシズの大久保佳代子（54）が15日放送のフジテレビ系『かのサンド』に出演。50歳以上の未婚女性が必ずするという“あること”について語った。
【写真】スイーツ店の窓から登場した大久保佳代子に驚く狩野英孝ら
この日は「おじさん達だって楽しい！トレンドの最先端新大久保散歩」と称し、大久保とお笑いコンビ・サンドウィッチマン（伊達みきお、富澤たけし）と狩野英孝が東京・新大久保エリアを散策。話題のマッサージや最新のプリントシール機などを体験の後、番組終盤では海鮮料理店で食事をしている際、伊達から「大久保さん、普段何やってるんですか？」と聞かれると、大久保は「最近は登山してる」と即答。「おととしぐらいに富士山行って…」と登頂記念の写真付きで明かした。
大久保は続けて「50歳超えると全員山登るのよ。50の結婚してない女性って、山登るのよ」と力説。放送では「個人の見解です」と注釈が入り、他の3人は爆笑。さらに富澤も「偏見だけど…」とツッコんでいた。
「同級生とかめっちゃ山登るから誘ってもらって、登ったらもう限界の先を行って何分も歩いたのよ。（そうしたら）なんか、すがすがしい気持ちになった。面白い。ゾーン入った。山小屋で1泊するんだけど、その日雨だったから化粧全取れだし、まゆ毛だって“麻呂”みたいな…だけどそんな自分むき出しでもなんか気にならないというか、そういうのが楽しかった」と思い出を振り返り、伊達からは「いいんじゃないですか、健康的で」と共感の声が上がった。
【写真】スイーツ店の窓から登場した大久保佳代子に驚く狩野英孝ら
この日は「おじさん達だって楽しい！トレンドの最先端新大久保散歩」と称し、大久保とお笑いコンビ・サンドウィッチマン（伊達みきお、富澤たけし）と狩野英孝が東京・新大久保エリアを散策。話題のマッサージや最新のプリントシール機などを体験の後、番組終盤では海鮮料理店で食事をしている際、伊達から「大久保さん、普段何やってるんですか？」と聞かれると、大久保は「最近は登山してる」と即答。「おととしぐらいに富士山行って…」と登頂記念の写真付きで明かした。
「同級生とかめっちゃ山登るから誘ってもらって、登ったらもう限界の先を行って何分も歩いたのよ。（そうしたら）なんか、すがすがしい気持ちになった。面白い。ゾーン入った。山小屋で1泊するんだけど、その日雨だったから化粧全取れだし、まゆ毛だって“麻呂”みたいな…だけどそんな自分むき出しでもなんか気にならないというか、そういうのが楽しかった」と思い出を振り返り、伊達からは「いいんじゃないですか、健康的で」と共感の声が上がった。