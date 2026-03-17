エアコンと同程度の性能と称するヒーターや簡易エアコンなどに注意するよう、国民生活センターがXの公式アカウントや公式サイトで呼び掛けています。

【画像で見る】「えっ…」 これが「エアコン並み」「電気代数十円」とうたうヒーター＆簡易エアコンの“正体”です！

国民生活センターは「SNSの動画等で『数秒で室温が○○度下がる／上がる』『エアコン並み』で『電気代数十円』のような能力をうたう扇風機やヒーターなどの商品が販売されています」と投稿。「このような性能は家電では実現できません」とXで注意を促しています。実際に次のような相談が寄せられているといいます。

【相談事例】

・動画共有SNSの広告を見て、卓上ヒーターを購入した。「外は冬でも部屋の中は半袖」と書いてあるが、顔を近づけないと暖かさを感じない。温風が炎になって吹き出している広告にだまされた。

・SNS閲覧中に室外機のいらない簡易エアコンの広告を見た。広告には日本の大手電機メーカーと共同開発のようなことが表示されていた。かなりの風量があり、3分で部屋中冷たくなるように見えた。商品が届き開封すると、広告とは違って弱い風がどうにか出る程度だった。

同センターは「USB電源や容量の小さいバッテリーなどの少ない電力でエアコンのように部屋や空間の温度を上げたり下げたりすることはできません」「『数秒で室温が変化する』『エアコン並み』など、冷暖房機能の性能を誇張する広告のある商品は、購入前に記載内容を十分に確認しましょう」とアドバイスしています。