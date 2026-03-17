グランフロント大阪にて開催！「アフター万博 みらい創造展～未来を創る企業の挑戦～」

大阪・関西万博にて、連日人気を博したシグネチャーパビリオン「いのちの未来」。様々な企業やクリエイターが考えた50年後、1000年後の「いのちの姿」と出会いその美しさや存在感、いつまでも心に残るストーリーで、これからの未来を紡ぐ素晴らしい展示は沢山の来場者を魅了しました。 閉幕後現在も、パビリオンでの映像や展示は、記憶に残る素晴らしい思い出として記憶に残っています。

アフター万博 みらい創造展～未来を創る企業の挑戦～

グランフロント大阪北館 2階 「TheLab.みんなで世界一研究所」にて、「いのちの未来」での追体験できるアーカイブ映像の上映、および設計・製造・メンテナンスに携わったパビリオン内ロボットの展示など、関西みらい銀行が主催する、万博のレガシーを受け継ぐイベントが開催中。

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パビリオン内で大活躍したロボットが展示

上映会場では、パビリオン内で大活躍した、インパクトのあるロボット「プニカ・ペトラ・パンジ」を展示。インパクトのあるロボットを前に、皆さんカメラを向け再会が嬉しくて笑顔になっていました。

「いのちの未来」のアーカイブ映像が上映

「いのちの未来」のアーカイブ映像の上映は、1日6回、約35分間の上映時間となっており、写真動画撮影は禁止となっています。実際映像拝見すると、パビリオンの記憶が蘇ります。

案内アナウンスなど「Robovie-R4」が大活躍

上映前には、会話も移動もこなすロボットプラットフォームの、「Robovie-R4」が来場者への案内アナウンスなどをナレーションし、パビリオンへ来たような気持ちを味わいながら、追体験する映像が放映されました。

癒し系ロボット「未来の椅子」

大阪・関西万博でも展示されていた「未来の椅子」。大きな可愛らしいクマちゃんが、優しく抱きしめながら会話するロボットです。イベントではお子様限定で実際に椅子座り体験する事ができます。

関西みらい銀行主催の企業展示が再現

イベント会場中央には、関西みらい銀行が主催する大阪ヘルスケアパビリオンで、実際に展示されていた企業展示が再現されています。

世界初、採血のいらないレーザー血糖値センサーや、製造業向けAIセンサーなど、普段なかなか見る事のできない展示を実際に拝見することができます。

大人気！万博スタンプが設置

万博会場で実際に使用されていた、万博スタンプも用意されています。イベントの全期間中では、合計約10種類ほどが登場予定ですが、現時点でのイベント残り会期では、2種類のスタンプが登場します。12:00～17:00の利用時間に押す事ができます。

サンドイッチロボと一緒に記念撮影

会場の中央に設置されてある、サンドイッチロボが、皆さまをお出迎え。フォトスポットとして記念撮影にもぴったりです。

キルギスエキスポバザール

同じフロアには、コモンズのキルギスパビリオンで万博されていた様々なアイテムを販売する、「キルギスエキスポバザール」が開催されていました。

キルギスの白いはちみつの販売

大人気！キルギスの白いはちみつが販売されていました。万博会場で試食して、探し求めていた方もたくさんいらっしゃるのはないでしょうか？お土産にもぴったりです。

大阪駅直結グランフロント大阪北館 2階 「TheLab.みんなで世界一研究所」にて開催されている「アフター万博みらい創造展～未来を創る企業の挑戦～」。無料のイベントなのでぜひ足を運んでみてくださいね。

アフター万博 みらい創造展～未来を創る企業の挑戦～

大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪北館 2階 「The Lab.みんなで世界一研究所

開催期間：2026年3月14日(土)～3月18日(水) 10：00～16：00

料金：無料

上映：シグネチャーパビリオン「いのちの未来」を追体験できるアーカイブ映像（約 35 分間）

展示：

・「いのちの未来」パビリオン内 使用ロボット：「ペトラ」「プニカ」「パンジー」（いずれも静展示）

・コミュニケーションロボット「未来の椅子」「Robovie-R4」（実動デモ展示）

・ヴイストン製ロボットに関連する技術（動画展示）