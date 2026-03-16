バルセロナ・マラソン

バルセロナ・マラソンが現地15日に行われ、女子のフォティエン・テスファイ（エチオピア）が衝撃のタイムをマークした。初の42.195キロに挑んだ28歳は2時間10分51秒で圧勝。いきなり世界歴代2位にランクインした。

初の42.195キロで、28歳が驚異のパフォーマンスを披露した。

中間点を1時間5分3秒と2時間10分切りの“サブ10”を狙えるハイペースで通過。ゴールは2時間10分51秒となったが、世界歴代2位＆初マラソン世界最高の衝撃タイムだった。

米専門メディア「Citius Mag」の創業者クリス・チャベス記者も、自身のXで「誰も予想していなかった…。」「エチオピアのフォティエン・テスファイが、女子マラソン史上2番目の記録」などと驚きをつづった。

世界記録はルース・チェプンゲティッチ（ケニア）が2024年10月のシカゴでマークした2時間9分56秒となっている。

チェプンゲティッチはドーピング違反で2025年4月から3年間の資格停止処分に。ただ、2025年3月以前の記録や結果は有効となっている。



（THE ANSWER編集部）