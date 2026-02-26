ハインツ×ピカチュウ♡かわいい逆さボトルケチャップが数量限定で登場
世界No.1(＊)トマトケチャップブランドとして知られるハインツから、人気キャラクターピカチュウをデザインした「ピカチュウ逆さボトルケチャップ」が登場。2026年3月より全国の量販店などで発売されます。かわいいピカチュウのデザインボトルは全3種類で、食卓を楽しく彩るアイテム♡家族での食事時間やおうちごはんの時間に、思わず笑顔がこぼれるような特別なケチャップに注目です。
ピカチュウの限定デザイン登場
「ピカチュウ逆さボトルケチャップ」は、ピカチュウとモンスターボールがラベルいっぱいに描かれた、遊び心あふれる限定デザイン。
今にも飛び出してきそうな躍動感あるピカチュウが印象的で、食卓を明るくしてくれるアイテムです。
ボトルデザインは全3種類。どのピカチュウにするか選ぶ楽しみがあり、親子の会話や食事時間をより楽しいひとときにしてくれます。
ピカチュウファンはもちろん、ハインツファンにも嬉しいコレクション性のあるアイテムです。
ピカチュウ逆さボトルケチャップ
メーカー希望小売価格：390円（税別）
ボトルデザイン：全3種
内容量：460g
発売日：2026年3月 ※なくなり次第終了
販売場所：全国の量販店など
プレートが当たるキャンペーン
発売を記念して、「ピカチュウ逆さボトルケチャップ 発売記念キャンペーン」も実施されます。応募期間は2026年3月16日10:00～2026年3月22日23:59。
ハインツ公式Xのキャンペーン投稿を引用リツイートすると、抽選で450名にオリジナル景品が当たります。
景品は「ピカチュウほっぺプレート」。ピカチュウのほっぺ部分にくぼみがあり、そこにケチャップを入れて楽しめるユニークなお皿です。
サイズは、たて136mm×よこ200mm×厚み22mmで、メラミン樹脂製。お皿にケチャップを入れるだけで食卓がかわいく彩られ、子どもも楽しく食事ができるアイテムです♪
＊ユーロモニターインターナショナル調べ；調味料・調理済み食品2026年版；世界市場における小売販売額；2025年
食卓を楽しくする限定ケチャップ
かわいいピカチュウデザインで、毎日の食卓に笑顔を届けてくれる「ピカチュウ逆さボトルケチャップ」。
ハインツの使いやすい逆さボトルはそのままに、選ぶ楽しさとかわいさが加わった特別な商品です。
親子での食事時間をもっと楽しくしたい方や、ポケモンファンへのちょっとしたサプライズにもぴったり♡数量限定のため、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。