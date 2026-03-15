[3.15 J1百年構想リーグ WEST第6節](ピースタ)

※14:00開始

主審:福島孝一郎

<出場メンバー>

[V・ファーレン長崎]

先発

GK 1 後藤雅明

DF 6 江川湧清

DF 25 櫛引一紀

DF 48 照山颯人

MF 5 山口蛍

MF 10 マテウス・ジェズス

MF 11 ノーマン・キャンベル

MF 22 翁長聖

MF 23 米田隼也

MF 34 松本天夢

FW 9 チアゴ・サンタナ

控え

GK 13 波多野豪

DF 4 エドゥアルド

MF 19 澤田崇

MF 21 ディエゴ・ピトゥカ

MF 24 山田陸

MF 33 笠柳翼

MF 41 長谷川元希

FW 8 岩崎悠人

FW 18 山崎凌吾

監督

高木琢也

[アビスパ福岡]

先発

GK 24 小畑裕馬

DF 3 奈良竜樹

DF 16 岡哲平

DF 37 田代雅也

MF 2 湯澤聖人

MF 6 重見柾斗

MF 14 名古新太郎

MF 17 秋野央樹

MF 25 北島祐二

MF 29 前嶋洋太

FW 13 ナッシム・ベン・カリファ

控え

GK 41 藤田和輝

DF 33 山脇樺織

DF 47 橋本悠

MF 8 奥野耕平

FW 18 佐藤颯之介

FW 22 藤本一輝

FW 27 道脇豊

FW 28 鶴野怜樹

FW 32 サニブラウン・ハナン

監督

塚原真也