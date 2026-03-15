長崎vs福岡 スタメン発表
[3.15 J1百年構想リーグ WEST第6節](ピースタ)
※14:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 6 江川湧清
DF 25 櫛引一紀
DF 48 照山颯人
MF 5 山口蛍
MF 10 マテウス・ジェズス
MF 11 ノーマン・キャンベル
MF 22 翁長聖
MF 23 米田隼也
MF 34 松本天夢
FW 9 チアゴ・サンタナ
控え
GK 13 波多野豪
DF 4 エドゥアルド
MF 19 澤田崇
MF 21 ディエゴ・ピトゥカ
MF 24 山田陸
MF 33 笠柳翼
MF 41 長谷川元希
FW 8 岩崎悠人
FW 18 山崎凌吾
監督
高木琢也
[アビスパ福岡]
先発
GK 24 小畑裕馬
DF 3 奈良竜樹
DF 16 岡哲平
DF 37 田代雅也
MF 2 湯澤聖人
MF 6 重見柾斗
MF 14 名古新太郎
MF 17 秋野央樹
MF 25 北島祐二
MF 29 前嶋洋太
FW 13 ナッシム・ベン・カリファ
控え
GK 41 藤田和輝
DF 33 山脇樺織
DF 47 橋本悠
MF 8 奥野耕平
FW 18 佐藤颯之介
FW 22 藤本一輝
FW 27 道脇豊
FW 28 鶴野怜樹
FW 32 サニブラウン・ハナン
監督
塚原真也
※14:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 6 江川湧清
DF 25 櫛引一紀
DF 48 照山颯人
MF 5 山口蛍
MF 10 マテウス・ジェズス
MF 11 ノーマン・キャンベル
MF 22 翁長聖
MF 23 米田隼也
MF 34 松本天夢
FW 9 チアゴ・サンタナ
控え
GK 13 波多野豪
DF 4 エドゥアルド
MF 21 ディエゴ・ピトゥカ
MF 24 山田陸
MF 33 笠柳翼
MF 41 長谷川元希
FW 8 岩崎悠人
FW 18 山崎凌吾
監督
高木琢也
[アビスパ福岡]
先発
GK 24 小畑裕馬
DF 3 奈良竜樹
DF 16 岡哲平
DF 37 田代雅也
MF 2 湯澤聖人
MF 6 重見柾斗
MF 14 名古新太郎
MF 17 秋野央樹
MF 25 北島祐二
MF 29 前嶋洋太
FW 13 ナッシム・ベン・カリファ
控え
GK 41 藤田和輝
DF 33 山脇樺織
DF 47 橋本悠
MF 8 奥野耕平
FW 18 佐藤颯之介
FW 22 藤本一輝
FW 27 道脇豊
FW 28 鶴野怜樹
FW 32 サニブラウン・ハナン
監督
塚原真也