お笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきおが14日に自身のアメブロを更新。テレビ番組の仕事で、プロフィギュアスケーターの羽生結弦さんと対面したことを報告し、その際の微笑ましいやり取りを明かした。

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この日、伊達は「俺たち友達！」というタイトルでブログを更新。「羽生結弦くんとお会いしました！いやぁ、やっとちゃんと会えた（笑）」と切り出し、「随分と前に、生放送番組でお会いしていたはずだったけど、、」と再会の喜びをつづった。また、「スタイリッシュで、優しくて可愛い笑顔でいっぱいお話ししてくれました」と羽生さんの様子を明かした。

以前から同じ宮城県出身の羽生さんのことを「友達」と呼んでいたという伊達だが、本人から「いつも、友達って言ってくれてありがとうございます」と言われたことを報告。「勝手にごめんね（笑）きのうまでは友達だったけど、今日からは親友だね！」と、さらに踏み込んだ提案をしたことをユーモアたっぷりに報告した。

また、宮城・気仙沼市の「紅梅」の揚げパンをお土産に渡したところ、羽生さんは喜んで受け取ってくれたという。「揚げパンとか食べるのかな」と心配しつつも、共に仙台市アンバサダーを務める立場として、「東北、宮城、仙台を盛り上げて行こうねっ！」と固く誓い合ったことを明かした。

最後には「ゆづの大ファンのおっさんが会いに来たみたいな写真だ。まぁ、その通りなんだけど」と自虐を交えつつ、2ショットを公開しブログを締めくくった。

この投稿に読者からは「ツーショットに癒されました」「いつか共演叶いますように…楽しみにしています」「東北人の絆を結びましたね」などのコメントが寄せられている。