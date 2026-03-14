キスミー フェルムの毛穴レスポイントベース登場！毛穴を瞬時にカバーする新下地

ベースメイクの悩みとして多い「毛穴」。そんな気になる毛穴を瞬時にカバーする部分用化粧下地「毛穴レスポイントベース」が、キスミー フェルムから登場します。2026年3月11日（水）より全国発売予定。毛穴の凹凸や影、毛穴落ちまで幅広くカバーし、つるんとなめらかな肌印象へ導く注目アイテムです。色と光の効果を取り入れた補正力で、メイクの仕上がりをワンランクアップさせてくれます♡

毛穴の凹凸を瞬時に補正



「キスミー フェルム毛穴レスポイントベース」は、毛穴の凹凸や影にアプローチし、肌表面をなめらかに整える部分用化粧下地。

ソフトフォーカス効果により、気になる毛穴の凹凸を自然にぼかし、瞬時につるんとした印象の肌へ導きます。

さらに、肌なじみのよい明るいトーンのシアーベージュが、光の反射効果によってたるみ毛穴の影までカバー。肌全体をトーンアップさせ、毛穴レス※１な美しい仕上がりを叶えます。

※１メイクアップ効果

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テカリ防止＆うるおいケア



毛穴をカバーした後は、肌表面に薄い化粧膜を形成。「皮脂吸収パウダー」が余分な皮脂をブロックし、時間が経っても毛穴落ちを防いでつるんとなめらかな肌をキープします。

さらに、汗や水に強いウォータープルーフ処方で、メイク崩れが気になる季節にも安心。

ビタミンC誘導体※２やアゼライン酸誘導体などの美容液成分を配合し、メイクしながら肌をいたわる処方も魅力です。

※１メイクアップ効果

※２テトラヘキシルデカン酸アスコルビル

キスミー フェルム毛穴レスポイントベース

価格：1,100円（税込）

カラー：全1色

容量：12g

発売日：2026年3月11日（水）

毛穴悩みを自然にカバー



毛穴の凹凸や影、テカリなど、メイク時に気になるポイントをまとめてサポートしてくれる「キスミー フェルム毛穴レスポイントベース」。

部分使いしやすい設計で、気になる箇所をピンポイントに整えながら、つるんとなめらかな肌印象へ導いてくれます。

毎日のベースメイクをより美しく仕上げたい方は、ぜひチェックしてみてください♡