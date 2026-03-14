カカさんの漫画「卒園式にでれなかったハナシ」が、インスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

楽しみにしていた卒園式の前日に、息子が急な発熱。残念ながら卒園式は欠席することになりました。すると後日、保育園から…という内容で、読者からは「みんな優しい！」「泣きました…」「よかったですね」などの声が上がっています。

心に残る特別な日

カカさんは、インスタグラムでは「ハルマンガ」というアカウント名で、エッセー漫画などを発表しています。カカさんに作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

カカさん「6年間を過ごした保育園の卒園式に出られない！ それは息子本人にとっても両親にとっても、とても衝撃的な出来事でした。でも、ただ悲しいだけではなく、その後の先生たちのはからいで、記憶に残るすばらしい思い出になりました。その気持ちを忘れないうちに形に残したくて、漫画にしました」

Q.保育園からの提案を聞いたとき、どのような気持ちでしたか。

カカさん「暗く沈んでいた心がパァーッと晴れ渡る思いでした。何がしかの形で卒園証書を授与してくれるとは思っていたのですが、まさか本番のときと同じ飾り付けをしてくれて、同級生もまたみんな参加して式典をやってくれるとは思ってもみませんでした。前日の業務を終えた夜、先生たちが息子1人のために飾り付けなどをやってくれたのだと思うと、感謝の気持ちでいっぱいです」

Q.今でも保育園との関わりはありますか。

カカさん「一度だけ、ランドセル姿を見せに行きました。残念ながら、わが家は保活激戦区で隣駅の保育園まで通っていたため、今は生活圏ではなくなり、ほぼ関わりはありません。

でも付近に買い物に行くたびに、『保育園また行きたいなー』『保育園思い出しちゃった〜』と懐かしんでいます。また機会があれば、先生たちに顔を見せに行きたいです」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

カカさん「同じように『急な体調不良で卒園式に出られなかった』や、『コロナ禍で卒園式自体ができなかった』という経験をしたママさんたちから、共感の声をたくさんいただきました。一緒に涙してくださる方もいました。

そして、そんな悲しく悔しい思いをしたママさんたちも、このようなすてきな卒園式を開いてもらえたことを、一緒に喜んでくれました。そんな皆さまからの声にも心が温められ、より特別な出来事になりました。

子どもの急な体調不良は、どうやっても防ぎきれない不測の事態ですが、他の保育園でも、子どもの心や思いを大切にしてくれる、こんなすてきなフォローアップがあるといいなと思います」