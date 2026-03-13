Image: Sony Pictures New Zealand Official/YouTube

心優しいひつじ飼いのジョージ（ヒュー・ジャックマン）が殺され、ひつじたちが一致団結して犯人探しをする映画『ひつじ探偵団』が5月8日(金)より公開です。

Image: SONY PICTURES

なんでひつじに犯人探しができるんだ、と思うかもしれませんが、ひつじたちは、毎晩ミステリー小説を読み聞かせしてもらっていたので、ミステリー知識を持っているんです。

ちなみに、貧乏ひつじ飼いだと思われていたジョージは、実は36億円もの遺産を持っていたことが判明。出オチ感満載の作品でありながら、ちゃんとミステリーとしても成り立っています（たぶん）。

ちなみに、こちらの作品はレオニー・スヴァンによる小説が原作です。

昨年末に海外で公開されたトレイラーが、日本のSNSで大バズり。「ヒュー・ジャックマンが復讐する側じゃないのか」「見たすぎる」の声が集まり、あっと言う間に日本での上映が決定したんです。

なお、このトレイラーを見て「うちでもひつじを飼いたいなー」と思う方がいるかもしれませんね。はるか昔、私が学生だった頃にひつじをペットにしようと思い立って北海道の羊ヶ丘まで調査に行ったことがあるんですが、結論から言うと、ほぼ無理だってことがわかりました。

ひつじは群れで暮らすので最低2匹はいて欲しいし、広い敷地が必要だそう。草食動物ゆえトイレの間隔が近く、ずっと食べているのでイヌやネコのように室内で飼えるわけじゃない、と聞きました。あと年1〜2回の毛刈りも必要で、日本では家畜扱いだからペットとは違う飼育ルールが適応されるみたい。

というわけで、私のようにひつじと暮らしてみたい人は、『ひつじ探偵団』でひつじ欲を満たしましょう。公開は5月8日(金)ですよ。

Source: SONY PICTURES