¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤Î¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤â¡ÖÊ¿À®´¶¤Î¤¢¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¡ª¡×¤ÈÀä»¿¡ÄÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Ç¿²¤Ê¤¬¤é»£¤ë¥×¥êµ¡¡Ö¿²¤Ã¤³¤í¥×¥ê¡×¤¬Å¸³«
¿çÌ²¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNELL(¥Í¥ë)¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëMorght(¥â¡¼¥È)¤Ï¡¢3·î13Æü¤Î¡ÖÀ¤³¦¿çÌ²¥Ç¡¼¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¿çÌ²²þÁ±¤Ë¤ÏËí¤è¤ê¤â¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò·¼È¯¤¹¤ëÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿²¤Ã¤³¤í¥×¥ê by NELL¡×¤ò¡¢2026Ç¯3·î12Æü¡Á14Æü(ÅÚ)¤Î3Æü´Ö¡¢Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º Âç²°º¬¥×¥é¥¶¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£½éÆü¤ËÅö¤¿¤ë12Æü¤Ë¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤µ¤ó¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¨¥Ð¡¼¥¹(º´¡¹ÌÚÎ´»Ë¤µ¤ó¡¢Ä®ÅÄÏÂ¼ù¤µ¤ó)¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¼èºà²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢¡Ö¿²¤Ã¤³¤í¥×¥ê¡×¤ÎÂÎ¸³¥³¡¼¥Ê¡¼¤ä¿çÌ²¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¤¤¤Ä¤âº¸È¾¿È¤ò²¼¤Ë¤·¤Æ¿²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¿²Áê¤ò³¨¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤µ¤ó
¢£¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢¥¨¥Ð¡¼¥¹¤¬¡È¿²Áê¤Î²Ä»ë²½¡É¤òÂÎ¸³¡ª
Morght¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿çÌ²¤ËÇº¤ß¤ò´¶¤¸¤¿ºÝ¡¢Ëí¤òÇã¤¤ÂØ¤¨¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹â²Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤ä¡ÖÇã¤¤ÂØ¤¨»þ´ü¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¡×¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¤¢¤È²ó¤·¤Ë¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿çÌ²Ãæ¤ËÂÎ¤Î½Å¤µ¤ÎÌó9³ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¿²ÊÖ¤ê¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿çÌ²¤Î¼Á¤òº¸±¦¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤Ï¡¢¤½¤Î¡ÈÅÚÂæ¡É¤ËÂç¤¤¯°ÍÂ¸¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿²¤Ã¤³¤í¥×¥ê byNELL¡×¤Ç¤Ï¡¢ÍýÁÛÅª¤È¤µ¤ì¤ë¿²ÊÖ¤ê²ó¿ô¤ä¿²Áê¤ÎÊÑ²½¤òµ¿»÷Åª¤ËÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï°Õ¼±¤·¤Ë¤¯¤¤¿çÌ²Ãæ¤Î¾õÂÖ¤ò²Ä»ë²½¡£¡Ö¤¢¤¿¤Þ1³ä¡¢¤«¤é¤À9³ä(¢¨)¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¡¢¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Î½ÅÍ×À¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢À¤³¦½é¤Î¡È¼«Ê¬¤Î¿²Áê¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¡É¤Ç¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥×¥êµ¡¤Ç¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ê¡È¿¿¾å¤«¤é¤Î¹³Ñ»£±Æ¡É¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿ÀìÍÑ¥Ö¡¼¥¹¡Ö¿²¤Ã¤³¤í¥×¥ê¡×¤Ç²£¤¿¤ï¤ê¡¢¿²ÊÖ¤ê¤Ê¤É¤ÎÆ°¤¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¡¦¥×¥ê¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡£ÉáÃÊ¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿²Áê¤ä¿²ÊÖ¤ê¤ÎÊÑ²½¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¿·´¶³Ð¤ÎÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ëºÅ¤·¤À¡£
¢¨¿çÌ²»þ¡¢Æ¬¤Î½Å¤µ¤ÏÂÎ½Å¤Î¤ï¤º¤«1³ä¡£»Ä¤ê¤Î9³ä¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤è¤¤¿çÌ²¤Î¸°¤ÏËí¤è¤ê¤â¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬Æ±¼Ò¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡ÖNELL ¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Morght¤ÎÅÚ°æâ«µ®¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¾Ò²ð¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ°áÁõ¤Î¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤µ¤ó¤È¥¨¥Ð¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¡¢Ä®ÅÄ¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£ºÇ¶á¤Î¿çÌ²»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¯¥í¥¹¥È¡¼¥¯¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤«¡¢ÏÃÂê¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¤É¤ó¤Ê¿²Áê¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤µ¤ó¤¬¡Ö¿²¤Ã¤³¤í¥×¥ê¡×¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¡£
¡Ö¿²¤Ã¤³¤í¥×¥ê¡×¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÀ¼¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ö¡¼¥¹Æâ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿²ÊÖ¤ê¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¡£»£±Æ¤ò½ª¤¨¡¢ÂÎ¸³¤·¤¿´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿²ÊÖ¤ê¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤·¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ê¤é¤¤¤¤¿çÌ²¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áá¤¯³§¤µ¤ó¤Ë¤âÂÎ¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»£¤ì¤ë¼Ì¿¿¤âÊ¿À®´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¿²¤Ã¤³¤í¥×¥ê¡×¤Ç¤«¤ï¤¤¤¯¼Ì¿¿¤ò»£¤ëÈë·í¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÂ¤ò¤Ô¤ó¤È¿¤Ð¤·¤¿¤Þ¤Þ¤À¤ÈÃÏÌ£¤Ë±Ç¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢ÊÒÂ¤ò¶Ê¤²¤Æ»£¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤«¤ï¤¤¤¯±Ç¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤È³Ü¤ò°ú¤¤¤Æ¡¢Æ¬¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉâ¤«¤·¤Ê¤¬¤é»£¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËÀ¹¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¼èºà¿Ø¤òÍ¯¤«¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¿Ø¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÚ°æ¼ÒÄ¹¡¢²÷Ì²¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡¦¿çÌ²´Ä¶¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î»°¶¶ÈþÊæ¤µ¤ó¤ò¸ò¤¨¤Æ¤Î¿çÌ²¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Å¸³«¡£
¡Ö¿çÌ²¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡×¡Ö¿çÌ²¤ÎÇº¤ß¡×¡Ö¿çÌ²¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¤ËÂ³¤¡¢¡È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤¤¤Ä¤â¤Î¿²Áê¡É¤ò³¨¤ËÉÁ¤¤¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¥Õ¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¿²Áê¤ò¡Öº¸¸þ¤¡×¡¢Ä®ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö´ØÀáµ»¤ò¤¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê³Ê¹¥¡×¤È²óÅú¡£
Â³¤±¤ÆÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â½÷À¤òÏÓËí¤·¤Ê¤¬¤é¿²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢»°¶¶¤µ¤ó¤¬¡Ö¿´¤ÎËþÂ¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÂÎ¤ÏµÙ¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢¥²¥¹¥È¿Ø¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¿²¤Ã¤³¤í¥×¥ê by NELL¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿´¶ÁÛ¤òÏÃ¤·¡¢¼èºà²ñ¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡Ú¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡Û²þ¤á¤Æ¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤Ã¤ÆÂç»ö¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤«¤é¿´µ¡°ìÅ¾¡¢¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤òÊÑ¤¨¤Æ¡£¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¤ª»Å»ö¤â´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¨¥Ð¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÎ´»Ë¡Ûº£²ó¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¡ÖNELL¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡È¿²¤ë¡É¤È¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¨¥Ð¡¼¥¹¡¦Ä®ÅÄÏÂ¼ù¡Û¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í¡£ºÇ½é¤«¤é¡È¿²¤ë¡É¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ä¤±¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Í¡¢º£Æü¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¡¢¿çÌ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ìë¤«¤é¤µ¤Ã¤½¤¯¤³¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ç¿²¤Þ¤¹¡£¡ÖNELL¡×¤Ç¿²¤Þ¤¹¡ª
¼èºà¡¦Ê¸¡á¥½¥à¥¿¥àÅÄ°æ
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
