可愛い！ 可愛いいーーーッッ！！【ガチャ】回す手がとまらんッ♡「サンリオグッズ」

【サンリオ】好きなら見逃し厳禁な、可愛すぎるカプセルトイが、またまた登場している様子。今回のラインナップも、ハンドルを回す手がとまらなくなるような可愛さ。「ハローキティ」を始めとしたお馴染みのキャラクターが揃うサンリオグッズは、全種類コンプリートを狙ってみて。今回は、大人も夢中になること間違いなしと言えそうな、「サンリオグッズ」のカプセルトイを紹介します。

表情豊かなキティちゃんのファッションリング

「ハローキティ 喜怒★哀楽!?ファションリングコレクション」は、【タカラトミーアーツ】の「ガチャ®」から登場。泣いたり笑ったり、さまざまな表情のキティちゃんをあしらった、ファッションリングです。全8種類から、@gnm.aoさんがゲットしたのは「しくしく」、「ぐるぐる」、「ノーマル」の3種類。存在感のあるコロンとした大きさも、可愛いポイントです。

食べないように気を付けて！

棒付きキャンディをモチーフにした「サンリオキャラクターズ カラフルキャンディチャーム」。半透明でぷっくり & ツヤツヤした質感により、まるで本物のキャンディのよう。思わず食べたくなってしまうような可愛さで、全種類コンプリートを目指したくなる人が多いのでは。ポーチやバッグにじゃら付けするのも、可愛くておすすめです。こちらは、【バンダイ】の「ガシャポン」から登場しています。

「やっぱり可愛い！」と、声が出てしまいそうな「サンリオグッズ」のカプセルトイたち。気になるカプセルトイは、見つけたらすぐにチャレンジしてみるのが良さそうです。

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writer：河合 ひかる