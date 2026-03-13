何度この光景を見たことか。角界がまたもや暴行騒動で大揺れだ。今回の“主犯”は伊勢ケ濱親方（34＝元横綱・照ノ富士）で、弟子の前頭7枚目・伯乃富士（22）に暴力をふるったことが大きな波紋を呼んでいる。春場所（8日初日・大阪）は大関・安青錦の綱取り場所で注目度は高かったが、元横綱の師匠が弟子に暴行をはたらくという大騒動の中での開催という間の悪さだ。場所後に処分が決まるが、八角理事長（元横綱・北勝海）が厳正な処分を下せるか、早くも疑問の声が出ている。その理由とは――。

＊＊＊

【写真を見る】「美人すぎる！」と話題 伊勢ケ濱親方の清楚なモンゴル女将

優等生だったが…

今回の暴行は、伊勢ケ濱親方が加害者であるだけに、協会のショックは大きいという。

近年、相撲界で起きる暴行騒動にはしばしばモンゴル勢が登場する。始まりは2010年1月。元横綱・朝青龍による一般人への暴力行為が発覚した。17年には元横綱・日馬富士が同じモンゴル勢の幕内・貴ノ岩へ暴行。貴ノ岩もこの翌年に自身の付け人を平手打ちしていたことが発覚した。24年には旧宮城野部屋の幕内・北青鵬が部屋で複数の同輩力士を殴った問題が明るみに出た。これにより、師匠であった元横綱・白鵬（当時は宮城野親方）が2階級降格となり、部屋は閉鎖となった。

「これらの力士は結局、全員、相撲協会を去ることになりました。協会の中にモンゴル勢をしっかり教育育成できる土壌がないということは明らかでした」（古参の相撲記者）

しかし、そのモンゴル勢の中でも、伊勢ケ濱親方に対する協会の評価は高かった。元横綱・照ノ富士は、大関まで昇進したものの、怪我と持病の糖尿病の悪化で、2019年には序二段48枚目まで陥落した。そこから身体を治し、横綱まで昇進し、10回の優勝を遂げた努力家であったから、協会内部では「朝青龍らとは違う」と評価は極めて高かった。師匠・宮城野親方（元横綱・旭富士）との関係も極めて良好で、帰化する際は師匠の姓である「杉野森」をもらったほど。その優等生が暴行を犯しただけに、ショックは大きい。

過去の“お取り潰し”例は

今回の事件により、伊勢ケ濱親方は春場所で暫定的に休場処分に。正式な処分は場所後に決まる。

それがどのレベルのものになるのか注目だが、ポイントは親方自身が暴行を働いている点だ。協会では弟子同士による暴行は時に起こるが、師匠によるそれは少ない。先例となるのが2020年の中川親方（元幕内・旭里）を巡る一件である。2020年、中川親方は複数の弟子へ暴力を振るい、暴言を吐いていたことが発覚。悪質と判断され、2階級降格となり、部屋は即刻閉鎖された。

また、暴行ではないが、2010年、暴力団との交際が発覚したことにより、木瀬親方（元幕内・肥後ノ海）も、2階級降格の処分を受け、木瀬部屋は閉鎖となった。

さらには先に述べたように、元白鵬は自身の暴行が認められたわけではないが監督責任を問われて2階級降格、部屋閉鎖の憂き目を見ている。

平成以降、不祥事によって部屋が“お取り潰し”となったのは、この3例のみであることを鑑みても、信賞必罰の公平性を保つのであれば、伊勢ケ濱親方へも同様の厳しい処分が求められるのだが、八角理事長、及び協会には、それを躊躇させる“事情”があるのだという。

「伊勢ケ濱部屋は“潰すには大きすぎる”。八角親方にそこまでして、暴力に立ち向かう覚悟があるのか、疑問が残ります」（前出・記者）

伊勢ケ濱部屋の現在の力士数は31名、関取数は7名。いずれも協会最多の一大勢力である。

「その中には、先場所、安青錦と優勝争いを繰り広げた小結・熱海富士や、2024年に110年振りの新入幕優勝を果たした尊富士（西十両4枚目）など有望力士もいる。部屋を取り潰せば、これらの弟子たちを誰が預かるのか。預けられる親方がいるのかという問題です。そうでなくても、伊勢ケ濱部屋は、もともとの伊勢ケ濱勢と、元白鵬が指導していた旧宮城野部屋の力士がいる混成部隊。現役時代の照ノ富士と白鵬との間の溝が、今回の暴行事件の遠因でした。そんな“複雑な部屋”を預かり、適切に運営できる親方がいまの伊勢ケ濱一門、あるいは相撲協会にいるのでしょうか」

元白鵬処分時の混乱

元白鵬の処分時の混乱も尾を引いているという。

「2024年に宮城野部屋が閉鎖され、伊勢ケ濱一門の中でどこが親方と力士を引き受けるかという議論になった。当初、一門は、元白鵬ら親方は伊勢ケ濱部屋などが、力士は元関脇・旭天鵬の大島部屋が預かる案を協会に出しましたが、NGを食らった。その後、浅香山親方（元大関・魁皇）がまとめて預かる案も出ましたが、これも頓挫した。最終的に伊勢ケ濱部屋に落ち着いたのは、当時の師匠、元横綱・旭富士の宮城野親方（当時は伊勢ケ濱親方）が白鵬より二回り以上も歳上で、角界一厳しいと言われること、そして横綱2名（日馬富士、照ノ富士）を育てた名伯楽でもあることから、抑えが効くと判断されたからと見られています」（同）

もっとも、その選択ゆえに、伊勢ケ濱勢と宮城野勢の対立が生まれ、元白鵬は退職。暴行事件も起きた。合併は裏目に出た。

「その意味で、協会にも責任の一端がある。部屋を無下にはできません」

「協会は甘い」

加えて、相撲協会でのパワーバランスが、処分に影響を与えると見る向きもある。

「相撲界は5つの一門に分かれていますが、そのうちのひとつが伊勢ケ濱一門。その総帥が伊勢ケ濱親方です。伊勢ケ濱一門は理事を一人しか輩出できないなど弱小勢力ですが、八角理事長が所属する高砂一門も弱小。そうした中で、いわば『派閥のトップ』でもある伊勢ケ濱親方に厳しい処分を科せるかどうか」（相撲ライター）

中川親方や元白鵬のケースと本件との違いは、前者が外部からの指摘で発覚したのに対し、伊勢ケ濱親方の場合、暴力を自ら申告したという点だ。

「協会側はこの一点をもって、部屋の閉鎖まで行わないなどの“情状酌量”をする可能性が十分にある。伊勢ケ濱親方に下された春場所休場の処分ですが、これは警備など場所での職務を行わないということであり、部屋での指導は可能です。つまり、今、伊勢ケ濱部屋では、暴力の加害者である元照ノ富士が指導をしているという、極めて異常な状態。“協会は甘い”と指摘されてもおかしくありません」（同）

在任期間11年

折しも相撲協会では、今場所で理事の任期（2年間）が切れる。場所後に行われる評議員会で新理事が承認され、その互選によって新理事長が決定される。理事の立候補は既に締め切られているが、4期連続で無投票となり、八角理事長の6選も確実な状況だ。それに突如、暗い影を落としたのが今回の騒動である。

「八角親方は、2015年、北の湖理事長の急逝で急遽、後を引き継ぎましたが、その後は、貴乃花や白鵬など、協会に異を唱える元・大横綱たちを遠ざけ、結果的に退職に追い込みました。既に在任期間は11年間に及び、“一強体制”が築かれています。確かにこの間、インバウンドの影響で2年間続けて満員御礼が継続するほど、観客動員は増えた。しかし一方で、暴力事件対応などはとても十分とは言えません」（前出・記者）

そのひとつの証左が、協会の設置するコンプライアンス部の人事だ。ここは法令順守を司る部署で、現在のトップは勝ノ浦親方（元幕内・起利錦）であるが、

「現役時代の実績に乏しく、車椅子や松葉杖で移動していたほど身体が悪い。厳しい指導など出来るわけがない。その前任の花籠親方（元関脇・太寿山）もそうですが、同部のトップは定年を迎える理事の指定席となっています。八角親方が暴力根絶に本気ではないと見られても仕方ありません」

盤石の八角体制を襲った一大スキャンダル。注目の処分は果たしてどうなるのか。現執行部の願いは今場所、安青錦が綱取りに成功し、話題が暴行事件から少しでも逸れることだという。

関連記事【元照ノ富士が「弟子を殴打」パワハラの一部始終 「顔面は腫れ上がり、目も開けられないほどに」 “20億円超ビッグプロジェクト”が関係か】では、伊勢ケ濱親方が行った暴力行為の一部始終を伝えている。元照ノ富士が弟子に手をあげた知られざる理由とは――。

小田義天（おだ・ぎてん） スポーツライター

デイリー新潮編集部