「専業主婦に給与はおかしい」友人からも働いてないと言われる育児奮闘中の妻を救った“夫の一言”がすばらしすぎる!!【作者に聞く】

「専業主婦に給与はおかしい」友人からも働いてないと言われる育児奮闘中の妻を救った“夫の一言”がすばらしすぎる!!【作者に聞く】