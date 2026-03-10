給与の出ない主婦の仕事。「働いてないんだっけ？」にモヤッとする毎日。


【漫画】本編を読む

専業主婦は、家事や育児、場合によっては介護まで担いながら、家族の生活を支える存在である。しかし賃金が発生しないため「無償労働」と呼ばれることも多く、「ただ働き」と受け取られてしまうことも。「専業主婦に給与なんておかしい」「衣食住を賄ってもらっているのだから十分」という声がある一方、「もし時給があればモチベーションも上がるのに」「これだけの仕事に対価がなさすぎる」といった意見もあり、評価は大きく分かれている。

今回は、専業主婦という立場に向けられる視線と、その実態を描いた、みこまるさんの漫画「専業主婦は『働いてる』とは言わないの？」を紹介する。子どもの成長を見守りたいという思いから退職を選んだ主人公の決断は、果たして間違いだったのだろうか--。

■「専業主婦は楽」というイメージは本当なのか

【漫画】専業主婦は「働いてる」とは言わないの？


専業主婦は「働いてる」とは言わないの？02


専業主婦は「働いてる」とは言わないの？03


主人公のサチは、1歳と3歳の子どもを育てる専業主婦。日々の家事と育児に追われながらも、社会から向けられる視線にどこか肩身の狭さを感じていた。作者のみこまる(@micomalu)さんも、かつて専業主婦だったという。

「子どもとたくさん触れ合いたいからとそのような選択をしたのに、どこか後ろめたい気持ちがありました」と当時を振り返る。収入がないこと、社会とは異なる時間の流れの中で生活していること。その違いが、社会から少し離れてしまったような感覚を生むのかもしれない。

■育児は決して「暇」なんかじゃない

しかし、みこまるさんはあるとき疑問を抱いたという。「果たして本当にそうなのかな？」。毎日お弁当を作り、子どもを園へ送り迎えし、公園で遊ばせ、子ども同士の交流を見守る。そんな日常を思い返したとき、自然と浮かんだのがこの言葉だった。

「育児は決して楽でも、暇でもない。実際はけっこうハードな仕事だよなぁ、というところから話を描いてみようと思いました」。家庭の中で行われる仕事は、時間で区切られるわけでも、成果が数字で見えるわけでもない。それでも、毎日の生活を回すためには欠かせない“見えない労働”がそこにある。

■「最高の同僚」と言ってくれる夫がいた

世間では「専業主婦に給与なんておかしい」「夫の収入を当てにして楽に暮らしている」といった声が聞こえることもある。収入を得ていないことや、勤務時間の制約がないことから、“自由で気楽な生活”というイメージを持たれがちなのかもしれない。

そんな中、サチの努力を理解してくれるのが夫の存在だ。みこまるさんはこう語る。「創作なので、あの夫はとてもできた人です！自分の妻が専業主婦だという夫にそういう気持ちを持って接していただけたらうれしいなぁと思います」。サチの奮闘を見守り、その働きを認めてくれる夫の言葉は、まるで“最高の同僚”のようでもある。

作品には同じ悩みを抱える読者から多くの共感が寄せられている。「何か救われた！」「最高に価値あるものは無償」。そんな声が届くのも、家庭の中で積み重ねられる努力が、決して軽いものではないと多くの人が感じているからだろう。日々の努力を見てくれる人がいる。その言葉があるだけで、少し救われる人もいるのかもしれない。

取材協力：みこまるさん(@micomalu)

