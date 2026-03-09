3月8日の「ワールド・ベースボール・クラシック」（WBC）1次ラウンドで、オーストラリアを破った侍ジャパン。1点を追う7回裏では、吉田正尚選手が放った2ランホームランで逆転に成功し、4対3で1次ラウンド首位通過を決めた。

ドラマチックな試合展開に、天皇皇后両陛下の長女・愛子さまも夢中になられていたようだ。

この日は、天皇ご一家が東京ドームへご来場。天皇陛下が観戦される「天覧試合」は、野球の国際試合では約60年ぶりのこと。また、天皇皇后両陛下が球場でWBCを観戦されるのは’06年と’09年の大会に続いて3回目となり、愛子さまにとっては今回が初めてのご観戦となった。

「愛子さまは’09年にテレビでWBCを観戦したことをきっかけに、プロ野球に関心を持たれたといいます。初めて球場に足を運ばれたのは、同年7月12日のこと。神宮球場で行われたヤクルト対横浜戦をご一家で観戦され、当時、横浜で活躍した内川聖一選手に“WBCから応援しています”と伝えられたそうです」（皇室担当記者）

そんな愛子さまだが、今回のWBCでは本気度が伝わってくる“観戦スタイル”が話題を呼んでいる。

「ご一家はブルーを基調とした“リンクコーデ”でお出ましになり、愛子さまは爽やかな色味のセットアップをお召しに。さらに、先日まで長かった御髪をバッサリと切られ、軽やかなボブヘアも披露されました。いっぽう、試合が始まるとメガネを着用し、集中したご様子で試合の行方を見守られていました。

実際、大谷翔平選手の第2打席がセンターフライになると、“惜しい”といったご表情をお見せに。また、試合前にはホームランに期待を寄せられていたそうで、吉田選手がホームランを打った際には、嬉しそうな笑顔で盛んに拍手を送られていました」（皇室担当記者）

珍しい愛子さまの“メガネ姿”はXでも話題になり、感激する声が次のように続々。

《敬宮さま、眼鏡お似合い》

《敬宮愛子さま、ガチだ、、ガチ過ぎる》

《敬宮殿下のメガネ 髪型のせいか、更に大人っぽくというか、キャリアウーマンというか、理知的！！！》

《夜10時まで「全力応援」される天皇ご一家の熱量に感動したw 特に愛子さまの「ガチ勢メガネ」姿、知性的すぎて神々しくなかった？》

前出の皇室担当記者は言う。

「愛子さまは試合を観戦しながら、栗山さんにチェンジアップの握り方や打法など技術面の質問をされていたそうです。また、周東佑京選手が代走で出場した際には、『足の速い周東さんですよね』とも話されていたといいます。

そんな愛子さまにとって、メガネはスポーツ観戦の“必需品”になっているようです。昨年9月の『東京2025世界陸上競技選手権大会』と同年11月の『東京デフリンピック』でも、メガネを着用して観戦されるお姿が話題に。今回のWBCでも、選手たちや球の動きをご自身で確認されていたのでしょう。

このほか、雅楽演奏会やウィーン少年合唱団の来日公演、展覧会でもメガネをかけたお姿が目撃されています。ご自身がさまざまな体験をされるにあたり、真摯なお気持ちで臨まれていることと拝察します」

初めてのWBCご観戦をきっかけに、愛子さまの“野球愛”はますます深まったことだろう。