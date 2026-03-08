大人気商品の「新作」キターーーッ！！【ローソン】見つけたら即買い推奨の「スイーツ」って？

【ローソン】でお馴染みのスイーツシリーズから“新作”が登場！ 和の味わいが堪能できそうなどら焼きは、中身も贅沢感があり、一度食べたらやみつきになるかも。自分へのプチご褒美にもおすすめです。今回はそんな抹茶好き必見の新作スイーツをご紹介。見つけたら即カゴIN推奨です。

緑茶やほうじ茶のお供に！「どらもっち つぶあん & 抹茶ホイップ」

@sujiemonさんが「ローソンで大人気のどらもっち最新作！」と紹介するこちら。抹茶と組み合わせた、和スイーツ好きにはたまらないどら焼きです。生地はほどよく厚みのある仕上がりで、お腹もきっと満たされるはず。温かい緑茶やほうじ茶のお供に味わえば、心もほっと癒されそうです。

つぶあんや抹茶ホイップがたっぷり入った贅沢感！

「どらもっち つぶあん & 抹茶ホイップ」には、北海道産あずきのつぶあんと宇治抹茶ペーストを使用した抹茶ホイップがサンドされています。あずきの粒感と共に、柔らかな口当たりが楽しめそうです。@sujiemonさんは「想像以上に渋みが強くて驚きます」とコメント。お手頃ながら本格派に仕上がっており、つぶあんの優しい甘さと共にバランス良く味わえそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

