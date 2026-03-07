転勤や就職などで賃貸物件を探している人は多いと思いますが、引っ越し先で家具が搬入できないケースは珍しくありません。物件を下見する際にチェックすべき箇所について、ハトのマークの引越センター 北九州中央センターの公式TikTokアカウントが紹介しています。

【画像で見る】「えっ…知らなかった！」 これが物件の下見時に絶対測るべき4カ所です！

公式アカウントは「家具が入らない！ 搬入NGあるある」というタイトルの動画を公開。この動画では、スタッフが、引っ越し時に家具が搬入できないケースについて「めちゃくちゃよくある失敗なんです」と紹介しています。

物件の下見時に測るべき場所として、「玄関の幅」「廊下の曲がり角」「階段の幅」「エレベーターの奥行き」を挙げており、「実際、お客さまの中にもベッドが階段を通らなくてクレーン搬入になった例がありました」と注意喚起。この場合、追加料金が発生してしまうといいます。

スタッフは「引っ越し前に必ず家具と通路のサイズをチェック！」「『入らない』悲劇を防ぐには事前の寸法確認が一番大事！」とアドバイスしています。

この投稿に対し、SNS上では「素人は置きたい場所しか測らない」「業者さんに測ってもらうのが良い」などの声が上がっています。

これから物件を下見する際は参考にしてみてはいかがでしょうか。