　タレント・歌手の西村知美が5日放送のTBS系『櫻井・有吉 THE夜会』（毎週木曜　後10・00）に出演。40年以上悩まされていることを明かした。

　この日番組では「睡眠の悩みSP」と題し、寝つきの悪さやいびきなどの原因を探りながら、解決策を調査。西村は10代の頃から40年以上にわたって「いびき」に悩まされてきたことが明かされた。そのいびきについて西村の娘・咲々さんは「夢にオオカミが出てきたんですけど、そのオオカミの唸り声の正体が母のいびきだったんです。かなりストレス」と語った。

　さらに睡眠時の検証ではいびきに加え、心筋梗塞や脳卒中のリスクが高まる睡眠時無呼吸症候群を併発していることも分かった。これにはVTRを見守った西村自身も「え！こんなに止まっているんですか？」と自覚はなく、驚きの表情を浮かべた。

　こうした症状が長年続く原因について専門機関で調べてみると、「骨格が小さく軌道が狭い」「通常の人より舌が長く、気道をふさぎやすい」という原因が明らかとなった。さらには更年期によって筋肉が緩みやすくなることも要因の一つに挙げられた。

　こうした西村の症状について医師からは、「横向きに寝ること」「オーダーメイドの枕を使用すること」が提案された。こうしたアドバイスを実践した結果、一定の効果が確認された。