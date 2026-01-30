厚揚げと野菜をたっぷり使ったミートソース煮は、ひき肉100gでも「ちゃんと満足」できる節約おかず。お肉の存在感をだすコツは、フライパンに入れる順番だけ。肉をじかに焼かないから縮まず、うまみは具材ぜんぶにしみしみ。味わいもコクも申し分なく、食べごたえのある一皿に仕上がります。『厚揚げとたっぷり野菜のミートソース煮』のレシピ材料（2人分）合いびき肉……100g 厚揚げ……1枚（160〜180g） トマト……1個（約200g）