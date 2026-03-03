軽やか補整が叶うパンツ登場！サラリシアーシリーズで快適美尻ケア

補整下着は気になるけれど、締めつけ感や苦しさが不安という方も多いのではないでしょうか。そんな悩みに応えて登場したのが、軽やかな履き心地と補整力を両立したサラリシアーシリーズの新作パンツ。驚くほど薄いシアー素材を使用しながら、美しいヒップラインを演出してくれます。毎日気軽に使える快適な補整インナーで、自然なスタイルアップを目指してみませんか♡

シアー素材で軽やかに小尻メイク

「サラリシアースタイルフィットパンツ」は、透け感のあるシアー素材を使用した軽やかな履き心地が魅力の補整インナーです。

薄手でさらりとした素材ながら、ヒップ部分にはギャザーとハート型の補整生地を採用し、自然な丸みのあるラインを演出。

小尻見せを叶えながら、アウターに響きにくいのも嬉しいポイントです。タイトなパンツやスカートの下にも安心して着用できます。

【NEW】サラリシアースタイルフィットパンツM/L



価格：2,178円（税込）

サイズ：M／L

サラリシアーシリーズをライン使い

サラリシアーシリーズは、トップスからボトムまでトータルで使える補整インナーが揃っています。お腹まわりを整えるキャミソールや、バストラインをやさしく支えるブラも展開。

伸縮性のある素材とやさしい肌あたりで、長時間でも快適に着用できます。セット使いすることで全身をバランスよく整え、すっきりしたシルエットを演出できます。

サラリシアースタイルフィットキャミM/L



価格：3,278円（税込）

サラリシアースタイルフィットブラM/L



価格：2,728円（税込）

サイズ（すべて共通）：M／L

販売先：全国のバラエティショップ・ドラッグストアなど

毎日使える快適補整インナー

薄くて軽い履き心地のサラリシアーシリーズは、「ラク」と「キレイ」のどちらも大切にしたい女性にぴったりの補整インナーです。

気になるラインを自然に整えながら、毎日のコーディネートにも取り入れやすいのが魅力。

無理なく続けられる心地よさで、スタイルアップをもっと身近に楽しめそうです♪デイリー使いの新定番としてチェックしてみてください。