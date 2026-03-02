まるで綿毛のようにふわふわな子猫のビフォーアフターの光景が注目を集めています。すくすくと成長し、可愛さもふわふわ具合もますます磨きがかかった猫ちゃんの光景には、「可愛いまま大きくなりましたね♡」「どっちもカワイイ！」と絶賛の声が寄せられることに。投稿は83万再生を突破し、たくさんの人に癒やしを届けています。

【動画：あどけない表情をしていた『ふわふわな子猫』→成長すると…素敵すぎる『ビフォーアフター』】

綿毛のようにふわふわなそるくん

まるで綿毛のようにふわふわな子猫の姿が投稿されたのは、Instagramアカウントの『ral5_25』。ある日、ミヌエットのそるくんの飼い主さんは、そるくんが生後3ヶ月の子猫時代の姿と現在の姿を投稿することに。子猫の時のそるくんは、綿毛のようなふわふわの毛に包まれ、まん丸お目々の天使のよう。

あどけない顔でジッと一点を見つめる姿に、こちらまで思わず魅入ってしまいます。

そんなそるくんが成長すると、さらに可愛さに磨きがかかることに。可愛さに磨きがかかったそるくんの姿に胸を射止められる人が続出することとなったのでした。

成長してさらにふかふか具合と可愛さが増量！

まるで天使のような愛らしさだったそるくん。そんなそるくんが大きくなると…体の大きさに比例してふかふか具合と可愛さまで増量したとのこと！

ほんのりとグレーがかっていた体は美しい白とグレーの色へと変わり、ツヤツヤと光る黄色い瞳と桜のようなピンクのお鼻が美しい猫ちゃんへと成長。

そんな変化を見せつつも、キラキラとした瞳で真剣に一点を見つめるあどけないお顔は子猫の時のままなそるくん。

そんな可愛さ爆発のビフォーアフターの光景に、たくさんの人から絶賛の声が飛び交うこととなったのでした。

たくさん食べてすくすく成長中♪

ジッとしているだけでも、まるでぬいぐるみのように愛らしいそるくんですが、飼い主さんに甘えている時はさらなる可愛さを見せてくれるのだとか。飼い主さんがごはんの入ったお皿をそるくんの前に持っていくと…そるくんはケージに前足を乗せ、身を乗り出すようにお皿を見つめていたそう！

さらには、鈴のような声でごはんをおねだり。短い前足をパタパタと動かし、お皿を引き寄せようとする姿もたまりません。

そうしてたくさんごはんと愛情を貰って、すくすくと愛らしく成長するそるくんなのでした。

そるくんの子猫の時と現在のビフォーアフターの光景には、「こんなちっちゃくてコンパクトやったん！？」「ベビすぎる！んぎゃわいい！」「さらにもふもふに♡」と、絶賛の声が殺到することに。

Instagramアカウント『ral5_25』には、そんなぬいぐるみのように愛らしいそるくんと、甘え上手なアメリカンショートヘアーのらるちゃんの魅力がたくさん詰まっていますよ。

そるくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ral5_25」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。