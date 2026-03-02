報道番組や情報番組をはじめ、多数のメディアで活躍し、厳しくも温かいアドバイスで支持される恋愛・婚活アドバイザーの植草美幸さん。その志を受け継ぐのが長女の植草れいあさんです。美しい外見からは想像できない、的確でしっかりとしたアドバイスで成婚へと導く彼女は、今注目の凄腕婚活アドバイザー。そんな植草れいあさんに、前編に続き、初回デートのテクニックについて綴っていただきます。

小さな気配りが、次のデートを引き寄せる

初回デートは、ランチ・アフタヌーンティー・ディナーのいずれかで約2時間がおすすめです。長すぎず短すぎない時間が、次につながりやすいポイントです。

食事のペースに気を配る

男性は食べるスピードが早い方が多いもの。会話に夢中になりすぎて食事が止まらないように気をつけましょう。

コース料理の場合、二人のペースがあまりに違うとお店にも迷惑がかかってしまいます。相手のスピードをさりげなく意識してみると良いでしょう。

一緒に楽しむ姿勢を大切に

料理は二人で共有するものです。「これ美味しいね」「この食材なんだろう？」、こんな一言が、自然と距離を縮めます。

また、お店の方への接し方も見られています。感じよく丁寧に接することを心がけましょう。

さりげない気配りを

相手の飲み物がなくなったら、「何か飲む？」と気配りをするのも大切です。

ただし、お酌はしないこと。お酒を注ぐのはお店の方の役目です。デート相手が腕を伸ばして注ぐ姿は、場合によってはマナー違反と思われてしまうこともあります。

婚活現場での実例で、初回デートで腕を伸ばしてワインを注ごうとした女性がいました。しかしその様子を見た男性から、「周りの人に見られたら笑われてしまうし、恥ずかしかった」と言われ、結果的に振られてしまった、というエピソードもあります。

出典: 美人百花.com

「そこまで気にしなきゃいけないの？」と思うかもしれませんが、大人の女性としての気遣いは大切です。親御さんが自分にしてくれていたような配慮を、さりげなくお相手にも向けてみましょう。

お会計は、割り勘がおすすめです。特にあなたからお誘いした場合、相手にすべて支払ってもらうのは控えましょう。次のお誘いがなくなってしまう可能性もあります。また、長居はせずに、「もう少し一緒にいたいな」と思われるくらいで帰るのが理想。チャンスがあれば、デート中に次の予定を決められるとベストです。もし「時間がない」と言われた場合は、深追いせず潔く引きましょう。

最後に、とても大切なことがあります。「別れ際は、お相手の姿が見えなくなるまで手を振る」ことです。

このひと手間は、男性に限らず女性の友人にもきっと喜ばれます。まずは友人相手に、気軽に試してみるのも良いですね。

これらを意識できれば、きっと2回目のデートにつながるはずです。みなさんの恋を、心から応援しています！

Information

東京・青山 結婚相談所「マリーミー」

恋愛・婚活アドバイザー 植草れいあさん

恋愛・婚活ファッションアドバイザー。結婚相談所マリーミー代表の植草美幸の長女。 学生時代より、母親が運営するマリーミーにてアルバイトを開始。2021年、社員としての勤務をスタートし、入会カウンセラー業務や各種サポート業務を担当。2023年にアドバイザーとして独り立ちし、主に婚活ファッションのアドバイスを行う。 2025年より、オリジナルブランド「Marry me」の責任者およびイメージモデルに就任。

オリジナルブランド「Marry me」のオフィシャルサイトはこちら