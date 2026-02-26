19歳の参加者が、世界的に有名な振付師をはじめとした審査員から絶賛を受けた

【映像】19歳日本人候補者のスゴすぎるダンス

2月24日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第1話が放送された。

1万4000人もの応募者の中から、1次審査を通過したのはわずか19名。2次審査では歌とダンスの両方で参加者が審査される。ダンス審査では、参加者が3曲の中から1曲を選択してパフォーマンスを披露する。

沖縄県出身のJAYLA（19歳）は幼稚園児の頃からダンスを始め、2023年にはオーディション番組『UNIVERSE TICKET』に参加して惜しくも脱落し、デビューへの夢を追ってきた。JAYLAがダンス審査で選んだジャンルはHIP HOP。高い体のコントロール力が要求され、リズム感とグルーヴを表現する難度の高いダンスが特徴的だ。

ヘアバンドを巻いて登場したJAYLAは、冒頭から自信たっぷりにダイナミックなダンスを見せ、世界から集まったトップクラスの審査員をさっそく「フー！」と唸らせる。さらに表情も巧みに変化させて踊り、アメリカで注目される振付師のプレスリー・タッカーも「Ah!」と笑顔を浮かべた。

踊り終えると、プレスリー・タッカーは「オーマイガッシュ！」と漏らし、4人の審査員から大きな拍手が贈られる。HYBE × Geffen Recordsのエグゼクティブクリエイター、ソン・ソンドゥク氏は「めちゃくちゃ良かったです。自分でかっこよさを知っているし、それをきちんと表現できています。それを自分のものにして、どう表現すればいいのかもわかっています。オーディションでこんなに褒めたことはありません。すごく上手でした。本当に良かったです」とベタ褒め。ジェイ・イン氏も「まずあなたの表情にびっくりしました。あなたの表情を見て、心から楽しんでいる人には勝てないと思いました」と絶賛する。そしてプレスリー・タッカーも「心を掴まれ、最初から最後まで楽しかったです」とJAYLAを激励した。

スタジオゲストの指原莉乃は「もう決まりじゃん！ぐらいに褒められてた」と、JAYLAの高評価に驚き。ダンスのスキルに定評があるIROHA（ILLIT）も「パワフルだけど力を抜くところはちゃんと強弱があって、すごく魅了されました」と讃えた。JAYLAは「自分らしく楽しくやるダンススタイルが、全員に伝わっていたことが一番嬉しいです」と、両手を挙げて喜んでいた。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。