【独占】元レペゼンGINTA（DJ銀太）、3年前に結婚していた「奇跡です」お相手との出会いは？プロポーズ秘話・DJ社長らの反応…全貌に迫る
【モデルプレス＝2026/02/27】結婚していたことを3年越しに明かしたGINTA（ぎんた／30）にモデルプレスが独占インタビュー。結婚を発表するに至った経緯や決め手、プロポーズの秘話などをたっぷり語ってもらった。
GINTAは2015年、DJ集団・レペゼン地球に加入。圧倒的なバイタリティと型破りな楽曲が話題を呼び、Zeppツアーやホールツアーを成功させていたレペゼン地球は、2021年に海外進出を発表。グループ名を「レペゼン地球」から「Repezen Foxx」に変更した後も精力的な活動を続けた。そして2024年、GINTAはRepezen Foxxを脱退し、現在はソロで歌手活動を行っている。
同年、タレントの䋝田圭亮（おだけい）とコラボした楽曲「UCHIDA1」をリリースすると日本、韓国、台湾でSpotify・Daily Viral Songs top50にチャートインするなど、国境を超えてバズを生んだ。そして今回、満を持して「UCHIDA1」に続く楽曲「UCHIDA2」を発表。あわせて初ソロアルバム「問題作」のリリースも明かした。
― 改めて、ご結婚おめでとうございます。 突然の発表に驚く方もすごい多いと思いますが、今のお気持ちはいかがですか？
GINTA： もう結婚して3年経っているので逆に申し訳ないというか（笑）。本当は早く言いたかったんですけど、僕、本当にノリで結婚しちゃったんですよ。別に決めてなくて「よし、結婚するか！」「イェーイ！」という感じで（笑）。
― 3年前からご結婚されていたとのことですが、なぜこのタイミングで発表されたのですか？
GINTA： アルバムが出るので、そのタイミングの時に発表したいなと思っていました。
― GINTAさんが結婚されていることは、周りの方はもうご存知なのでしょうか？
GINTA： 周りの人たちは知っています。「結婚しないの？」と言われた時は「僕、実は結婚しているんですよね」と答えていました。
― 隠していたわけではないんですね。
GINTA： 隠してはいなかったですね。言う人と言わない人は決めていましたけど、聞かれたらたまに言っていました。
― Repezen Foxxの皆さまには伝えられましたか？
GINTA： 知っています！結婚してすぐに言いました。その時はまだレペゼン地球（現：Repezen Foxx）にいたので「そういえば昨日、渋谷区役所に籍入れに行ったよ！」と伝えたら「ええやん」と言われました（笑）。
― DJ社長さんはご結婚されていますが、どういった反応でしたか？
GINTA：「いや〜、結婚は良いよ」と言っていましたね（笑）。
― どのくらいの期間お付き合いされて結婚に至ったのでしょうか？
GINTA： 正直、全然短いです。約2ヶ月くらいですかね。
― そうなんですね！結婚の決め手について教えてください。
GINTA：僕、すぐエッチできてしまう子は嫌なんですよ。でも、その子は一生させてくれなくて悔しくて！そのあと、どんどん燃えて「なんか良いな」と思ったんです。あと、ただただ優しかったですね。僕は優しい人が好きなので。
― 最初はどこで出会われたのでしょうか？
GINTA： 最初の出会いは恵比寿のラウンジです。僕は、ほかに行きたい店があったんですけど、客引きに引っかかって違うところに連れて行かれて。でも「まぁ、いいか」と思って先輩と2人で飲んでいたら（現在の妻が）横に来たんです。
― そうなんですね。一目惚れだったのでしょうか？
GINTA： 一目惚れかは分からないけど、タイプではありました。
― GINTAさんがアタックされて、お付き合いに至ったのですか？
GINTA：猛アタックしました。（スマートフォンの画面を何度もタップする仕草をしながら）「連打連打！」という感じです（笑）。
― 奥様の一番好きなところを教えてください。
GINTA： 仕事ファーストなところです。「仕事だったらなんでもいいよ」と言ってくれます。
― 現在もラウンジで働かれている方なんですか？
GINTA：違います！
― プロポーズはどちらからされたのでしょうか？
GINTA： 僕ですね。指輪などは何も渡さなかったんですが「結婚しよう」と言いました。レンタカーに乗って昼食を食べに行こうとしているときに「明日籍入れいくか！」と言って。奥さんは「オッケー！明日行くね〜」という感じでした（笑）。
― どうしてそのときに「結婚しよう」と言おうと思ったのですか？
GINTA： 今まで出会ってきた女性の中で、結婚したい女性とは出会ってこなかったんですよね。 正直いっぱい遊びまくって、いろいろなことをしていますけど「結婚までしたいな」と思う人とは会っていなくて。でも（現在の妻は）「別に結婚しても良いやん」と思えたので「じゃあ、よし結婚するか！」と思いました。
― 今お聞きしているだけでも奥様のノリの良さが伝わってきます！
GINTA： 奇跡です！
― ご結婚されてからご自身の中で変わった部分はありますか？
GINTA： 税金。僕、確定申告などがめちゃくちゃ苦手なんですよ。 「あの領収書がない！」と言いながらずっと自分でやっていましたけど、今は妻が確定申告などをしてくれるので本当に助かっています。
― 現在は同居されているのでしょうか？
GINTA： そうです！一緒に住んでいます。
― 結婚して一緒に暮らす中で「一番大きく変わった」と思うところはどこですか？
GINTA： いっぱいありますけど、僕は、1人暮らししていたときに家がめちゃくちゃ散らかっていたんです。 もうゴミ屋敷ぐらい散らかっていたんですけど、今の家はめっちゃ綺麗だし、洋服もめっちゃいい匂いがするんですよ。 そこに関しては本当にありがたいです。レペゼン地球時代は、3日連続同じ服の時もあったので（笑）。
― それでは、今後結婚生活の中で大切にしていきたいところはありますか？
GINTA： 不倫をしないように頑張る。できる限り。やばいやろ、こんな記事書いたら（笑）！
― 前回インタビューをさせていただいたのは2022年でした。当時は、同年を振り返って「最高の1年」とお話しされていましたが、今日に至るまでの約3年間、挫けそうになったことや辛かったことはありましたか？
GINTA： 辛いことはやっぱり常にありますよね。
― 振り返ってみて、一番辛かったことは何でしょうか？
GINTA： レぺゼン地球を辞めた時ですかね。辛いというか不安な部分ももちろんありますし、矢がいっぱい飛んできた部分もあるし、DJ社長と仲が悪かった時期もあったので、その時期は辛いような気持ちはありました。
― そうなんですね。どうして脱退すると踏み切ることができたのでしょうか？
GINTA： やっぱり、やりたいことがあるから。僕は今まで生きてきて、やりたいことばかりやってきた人なので気が向いたらやめていました。でも、レペゼン地球にいるときにやりたいことをできていたか、と聞かれると、できていなかったと思うんです。やりたいことをできないと後悔しそうな気がして「よし、やめよう」と思いました。
― 不安だった時期はどのように乗り越えてこられましたか？
GINTA： ただただひたすら楽曲制作をして、気持ちをごまかしていました。ただ、なんだかんだ人生全部なんとかなってきたので「なんとかなるだろうな」とは思いながらやっていました。
― 辛いことがあった時期、奥様の支えはありましたか？
GINTA：応援してくれるから、やっぱり力になります。 「できるよ」と言ってくれるからありがたいです。 できそうな気がしてくるので頑張れたというところはあると思います。
― 当時のインタビューでは、夢を叶える秘訣について「好きなものに対してどれだけ好きになれるか」とおっしゃっていましたが、そこから考えは変わりましたか？
GINTA： 変わっていないですね。「好きなものをどれだけ好きになれるか」、これが一番だと思います。
― 最後に、突然の発表に驚いたファンのみなさまへメッセージをお願いします。
GINTA： 3年前から結婚していました！マジですみません！言い訳になっちゃうかもしれないんですけど、もう「明日結婚しよう」というノリだったんですよ。もういつ言えばいいかわからなかった！「ファンの人にいつ言えばいいんだろう」とずっと言いたくてムズムズしていて、ちょっと気まずい（笑）。
だから、アルバム発売と同時に言ってスッキリしようかなと思っていました。たまに「いつ結婚するの？」とファンに言われたときは「いや、どうやろうね」と言っていたんです。 内心は「俺結婚したんだけどな」「やべ、嘘ついちゃった」という気持ちがすごくありましたし、申し訳ないと思っていました。僕の場合はすごく多いわけではないと思うけど、本気で好きな“ガチ恋勢”のような子も中にはいると思う。 そういう人たちに対しては申し訳ないと思うんですけど…子供いっぱい作ります！DJ社長は子どもが5人くらいいるので、DJ社長を抜くぞ（笑）！
― 奥様とは、お子さんの話もされるのでしょうか？
GINTA： いや、なかなかできないですよね。僕は若い頃にいっぱい使っちゃったので、多分できないかもしれない。このアルバムのリリースが終わったら不妊治療に行こうと思っています。
― 貴重なお話をたくさんしていただきありがとうございました！
（modelpress編集部）
1995年9月27日生まれ。福岡県出身。2015年からレペゼン地球として活動し、2020年には、人気歌手・SHAUNの楽曲「Way Back Home」をアレンジした歌唱動画を公開。YouTube再生数6060万回（2月8日時点）を超えるほど話題を呼んだ。同年、公開したGINTAプロデュースの楽曲「XOXO feat.SPLITE」もYouTube再生数2900万回（2月8日時点）を超えるなど、ヒット曲を連発。その後、本格的にソロ活動を再開し、2025年にはZepp Shinjukuでのワンマンライブを開催するなど着実にキャリアを積み上げている。
