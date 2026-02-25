推しの話題で意気投合したはずが…終電後のタクシーで男性が見せた【まさかの裏の顔】とは！？

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！出版社の懇親会で意気投合した取引先の男性。共通の趣味で盛り上がり、後日食事に行くことになったのですが、そこで想定外のトラブルに巻き込まれてしまいます。

＜前回のお話＞

取引先の男性と同じ推しアーティストの話題で意気投合し、2人で食事へ行きました。

しかし話が盛り上がりすぎて、うっかり終電を逃してしまったのです。

ご馳走してもらった手前言い出せずに焦る私をよそに、彼は「通り道だから」と強引に私と同じタクシーに乗り込んできました。

そして、このあと想像を絶するまさかの展開が...！？

私が運転手に自宅の住所を教えたあと、彼にも住所を尋ねると「通り道だから、近くなったら言いますよ」と、どこか誤魔化すように答えました。その言葉に、私は少し違和感を覚えながらも、疲労と酔いもあって深く追及できずにいました。

彼はやけに近い距離に座り、お酒の勢いもあってか、気安く話しかけてきます。私は適当に相槌を打ちながらも、心のなかでは「早く家に着いてほしい」と祈るような気持ちで窓の外ばかりを見つめていました。

この密室から一刻も早く逃げ出したいという焦りばかりが、私のなかでどんどん膨らんでいきます。タクシーが夜の街を走り抜け、見慣れた景色が少しずつ近づいてきました。「通り道だから」という彼の言葉を信じるしかありませんでしたが、車はどんどん私の自宅の近くへと進んでいきます。