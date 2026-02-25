

多彩な戦いぶりとライバル関係で記憶に残る王者となった内藤大助 photo by Reuters/AFLO





井上尚弥・中谷潤人へとつながる日本リングのDNAたち21：内藤大助

もし、運命的なライバルとの出会いがなければ、記憶に残る世界チャンピオンとしての内藤大助（宮田）はなかったかもしれない。「変則戦法を操るおもしろいボクサーだったけど、どこか地味な印象は拭えない」。口さがないファンや批評家に、そんなひと言で総括されていたのだろうか。内藤は「vs.亀田家」という構図があって、初めて大きく輝いた。本人が望もうと、望むまいと、それも一面の真実であったことに誰も異存はあるまい。（文中敬称略）

【KO負けからの懸命の登攀開始】

格闘技の殿堂、東京・水道橋の後楽園ホール。ビル５階にあるリング常設のこのホール、入り口からアリーナ部へ向かう東西２本の通路脇にはズラリと試合予告のポスターが並んでいる。2002年の夏のこと、ぶらぶらとリングサイドに向かって歩きながら、あまり変わり映えのしない絵柄の一つひとつを見ていて、一瞬、ぎょっとして立ち止まった。そこにはひとりのボクサーが長々と寝そべり、レフェリーに顔をのぞき込まれている絵図があった。

倒れていたのは内藤大助である。同年４月19日、タイに遠征してWBC世界フライ級王座に挑み、チャンピオンのポンサクレック・ウォンジョンカムにわずか34秒、失神ノックアウトに敗れたときのもの。そのポスターのキャッチには『THE GREAT RESURRECTION（偉大なる復活）』と但し書きもあった。

多くの人の感覚なら、まさかまさかのアピールである。拳ひとつでより強い男を決める。そんな男伊達（おとこだて）の極地にあるプロボクサーが、なんということか、真底の弱みを見せて自らの次戦の告知をする。なかなか考えにくいことだった。

だが、この男の思考回路は、常にそうだったのかもしれない。父のいない家庭に育ったという出自を隠したことはない。中学生のころ、体を壊しかけるほどのイジメにあった。あまり明かしたくないと考えたがるそんな過去も、平気で口にしていた。もしかすると、その内奥には不屈の負けじ魂があったのだろうか。

「どんな恥辱にまみれても、オレは這い上がってみせる」

ひねたようでも、どこまでも純な向上心。それこそがボクサー・内藤を、まずはひとかどの成功へと導いたことは、もう間違いない。

世界初挑戦の失敗から２年かけて日本チャンピオンになった。さらに２年後、東洋太平洋の王座を奪うが、その間に宿敵ポンサクレックにあらためて挑んだ一戦は負傷判定負けで涙を呑んだ。そんな悔しい下積みの末、33歳を目の前にしてようやく世界への宿願がかなうのは2007年７月18日、後楽園ホールだった。17度防衛の大記録を作っていたタイの偉大なサウスポー、ポンサクレックとの３度目の対決に判定勝ちを収め、ベルトを腰に巻いた。

【亀田家との因縁で一躍人気王者に】

内藤のキャリアにグッと彩りが添えられるのは、実はその次、初防衛戦の亀田大毅（協栄）戦からだった。父子二代でボクシング界に旋風を起こそうと挑んだ亀田家は、ヒールになることも厭わず、人々の関心を集める。トラッシュトークを始め、お行儀の悪さに一般大衆が大喜びする一方で、真面目一辺倒の熱心なボクシングファンは、そんな"出すぎた演出"に対して強烈な反感をあらわにしていた。だから、内藤に対して心をひとつにして期待をかけた。「内藤×亀田劇場」。その第一幕がこの戦いだった。

武蔵坊弁慶さながらのコスプレで登場する大毅はパワーパンチャーながら、キャリア豊富な内藤とははっきりと力の差があった。内藤はボディ攻撃を軸に、着実にポイントを積み上げる。流れを変えないと勝負にならないとみたか、大毅は荒技を連発してきた。意識的かどうかはなんとも言えないにしても、ローブローやサミング（目突き）、最後には内藤の体を持ち上げて投げ捨てる。会場は異様な空気に満たされたが、判定による勝利は順当に内藤の手に渡った。亀田家がつとめたセコンドから、そんな反則の指示があったとして、試合後は数々の処分を受けることになった。一方の内藤は"正義の味方"として、大きな支持を集めることになる。

前王者ポンサクレックとの再戦は引き分け、アマチュア出身の清水智信（金子）戦はポイントをリードされて迎えた10ラウンドに逆転KO勝ち。力どおりに順当なTKO勝ちを収めた山口真吾（渡嘉敷）との防衛戦。上海開催の予定が直前になって中止になり、急きょ、東京のライブハウスでの無観客開催になった熊朝忠（中国）戦を除くなら、どの試合でも『正義の味方』は大人気だった。

【「内藤・亀田劇場」第二幕で敗れる】

内藤のボクシングを引き上げていったのは奇襲、奇策などのさまざまなアイデアだった。相手を見ないで打つノールックパンチ。奇妙で大胆な間合い、フェイントを使いながら、打ち込んだり、引いて守ったり。決してスマートとは言えなかったが、数々の"隠し技"で対戦者を攪乱し、ファンを喜ばせた。それができたのは、野木丈司トレーナーと取り組んだトレーニングで鍛えた力、そして内藤自身のずば抜けた運動能力にある。

内藤がようやく日本王座付近に近づいた頃だった。日本のフライ級は魅力的な精鋭であふれていた。内藤もむろんそのなかのひとりである。専門誌『ボクシング・マガジン』では、内藤を含む複数人を選び、それぞれ戦力チャートをつける企画を作った。スピード、パンチ、テクニックなど数項目を数値化し、円グラフにして並べた。

「ほかのみんなはすごいからね。僕は、これだけはよくてほかはまるでダメ、みたいなグラフにしてくださいよ。そっちのほうが個性的じゃないですか」

そんな内藤の要望はかなえることができなかった。さまざまな意見を聞いて、内藤はどの戦力についても評点が高かった。だからどの数値も高いまま、グラフはまん丸になった。そして、世界王座にもっと接近したころ、それだけの地力があるからこそ、新しい個性も開発できたのだと確信したものだ。

内藤は進撃の果て、2009年11月29日、さいたまスーパーアリーナで「内藤×亀田劇場」の第二幕を迎え、亀田家長男のサウスポー、興毅（亀田）に判定で敗れた。ファンの多くは判定内容に不服を唱えたが、すでに35歳になっていた内藤がかつての鋭敏さを欠いていたのも確かだった。亀田が慎重に駆け引きし、このボクサーにとって生涯のベストファイトを演じたのも間違いない。決着が０−３判定でもあり、内藤は受け入れるしかなかった。

内藤は興毅との再戦に向けて再出発を図ると発表する。復帰戦もKOで勝利した。しかし、その後、二度とリングに舞い戻ることはなかった。

解説者などの仕事を除けば、長らくボクシング界を振り返ることはなかった内藤だが、2025年夏、東京・亀戸にフィットネスボクシングジム『El Finito（エルフィニート）』をオープンした。世界初挑戦で34秒KO負けのどん底を味わいながら、世界チャンプの座に君臨した"正義の味方"。どんな戦う喜びがリングにあったのか、練習生に何を伝えているのか、訊いてみたくなる。

●Profile

ないとう・だいすけ／1974年８月30日生まれ、北海道虻田郡豊浦町出身。地元の高校を卒業後に上京し、やがてプロボクサーを志し、1996年にデビュー。1998年12月、９勝（７KO）１分の好成績で全日本フライ級新人王に。2002年、不敗のままポンサクレック・ウォンジョンカム（タイ）の持つWBC世界フライ級王座に挑むも34秒KO負け。2004年に日本王座を獲得。さらに東洋太平洋タイトルも奪った。33歳の誕生日が約１カ月後に迫った2007年７月、ポンサクレックとの３度目の対決に勝ち、念願の世界王座を手にした。５度の防衛後、亀田興毅（亀田）に敗れて王座を失う。その後は１戦しただけで2011年に正式に引退を発表した。身長163cmの右ボクサーファイター。42戦36勝（23KO）３敗３分。