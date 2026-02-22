この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏がファン化の本質を解説！『お客様を“ファン”に変える方法とは？たったこれだけでリピート率が激変します！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『お客様を“ファン”に変える方法とは？たったこれだけでリピート率が激変します！』では、脱・税理士の菅原氏が、小山竜央氏の著書「たった1日で儲かる社長に生まれ変わる 非常識なマーケティング大全」第7章をもとにブランディングとファン化戦略の核心を語っている。



ブランドの語源は家畜に押した焼き印にある。他と区別し、認知させるための印である。菅原氏はここから、ブランディングとは「愛される状態を設計すること」だと整理する。一方、マーケティングは買ってもらうための導線づくりであり、両者は似て非なる概念だと指摘する。



動画で強調されるのは「お客様とファンは別物」という視点である。ファンの条件は3つ。繰り返し購入すること、強い共感を持つこと、そして他者に勧めること。この3要素がそろって初めて、価格や競合に左右されにくい存在になるという。



さらに、ファンの状態は感覚ではなく数値で捉えられるとし、数値化指標NPSの活用を紹介する。重要なのは一度測って終わりではなく、定点観測する点にある。興味深いのは、業種ごとに「分岐点となる回数」が異なるという示唆だ。共通するのは、その回数に到達する前の離脱をいかに防ぐかという設計思想である。



菅原氏は、離脱が増えるタイミングをデータで把握し、そこに施策を重ねる重要性を語る。接客の質が体験価値を左右する点にも触れ、単なる価格や品質ではなく、関係性の積み重ねがリピートを生むと示す。



終盤ではホームページの役割にも言及する。集客の入口がSNSへ移行する中、公式サイトは信頼性を担保する場へと位置づけが変化している。情報量や実績の提示が、外部からの評価に影響するという視点は示唆に富む。



ブランディングが確立すれば、継続率が高まり、選ばれやすくなり、結果として高単価でも成立する。では、自社の分岐点はどこにあるのか。動画ではその考え方が具体例とともに整理されている。



数字と心理の両面からファン化を捉え直す内容であり、表面的なテクニックではなく設計思想そのものに踏み込んでいる。詳細な事例や背景は動画内で語られているため、全体像をつかんだうえで確認すると理解が深まるはずである。