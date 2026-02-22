サーティワンさくら満開♡春限定フレーバー＆和スイーツ登場
春のときめきをひと足早く味わうなら、今年も見逃せないのがサーティワンの季節限定企画。2026年2月19日（木）から3月31日（火）まで開催される“さくら”テーマのキャンペーンでは、和テイストの新作や華やかな限定デザイン、うれしい特典まで盛りだくさん。見た目も味わいも春らしいラインナップで、気分までふわりと軽やかに♡この時期だけの特別なおいしさをチェックして。
春を味わう限定フレーバー
お花見だんご～さくら風味～
価格：シングル・レギュラーサイズ420円
全国で展開するB‐R サーティワン アイスクリームによる春のキャンペーン「サーティワン さくらさくら」。主役は、3色だんごをイメージした新作「お花見だんご～さくら風味～」です。
さくらもちを思わせる塩味が隠し味のさくら風味アイスに、北川半兵衞商店の抹茶を使った抹茶アイス、もち粉を使用したおもち風味アイスを組み合わせ。
さらに桜の花ペースト入りのさくら風味リボンをIN。淡い3色が春気分を高めます。
販売期間：2026年2月19日（木）～期間限定※なくなり次第終了
【Sakuraフレーバーズ】さくら
【Sakuraフレーバーズ】バーガンディチェリー
（2025年＃推しフレーバー総選挙 期間限定フレーバー第1位公約で登場）
【Sakuraフレーバーズ】さくらダブルカップ
価格：スモール510円／レギュラー760円
※期間限定さくらデザインカップ（なくなり次第通常カップ）
和スイーツ＆ドリンクで満喫
お花見わらびもちサンデー
価格：ワッフルコーン760円（スモール1コ）／ダブルカップ790円（ポップスクープ2コ）
お好きなアイスに抹茶わらびもちと抹茶パウダー、ホイップクリーム、花型のお麩をトッピング。もちもち×サクサクの食感が楽しい、和テイストのサンデーです。
※ワッフルコーンはお好きなスモールサイズのアイスクリームを1コ、ダブルカップはお好きなポップスクープのアイスクリームを2コお選びいただけます。
販売期間：2026年2月19日（木）～3月31日（火）※なくなり次第終了
グランドシェイク 白桃みるくシェイク
価格：750円
期間限定フレーバー「白桃ブランマンジェ」を牛乳とミキシングし、桃の果肉入りソースを合わせた贅沢な一杯。下にもソースが入っているので、混ぜながら味の変化を楽しめます。
販売期間：2026年2月19日（木）～5月7日（木）※なくなり次第終了
限定デザイン＆春のおトク情報
さくらバラエティボックス
価格：スモール：4コ1,360円／6コ1,870円／8コ2,380円／12コ3,400円／レギュラー：4コ1,680円／6コ2,310円／8コ2,940円／12コ4,200円
フラワーアーティスト川崎景太氏とのコラボデザイン。天面も側面もさくら尽くしで、手土産にもぴったりです。
販売期間：2026年2月19日（木）～3月31日（火）※なくなり次第終了
卒業おめでとう！キャンペーン
配布期間：2026年3月1日（日）～3月22日（日）
※商品購入時に「今年卒業・卒園です」と伝えると『おめでとうステッカー』を数量限定でプレゼント。※なくなり次第終了
春の選べるクーポン券プレゼント
500円（税込）ごとに1枚配布。
・1枚：ダブル購入でアイス1コプラス
・2枚：バラエティボックス6コ入が8コ入、またはフレッシュパック（約6人分）が1.5倍（約9人分）に
配布期間：2026年2月13日（金）～3月31日（火）
有効期間：2026年2月19日（木）～4月8日（水）
※トリプルはカップでのご提供のみとなります。
ひと足早い春を感じて♡
和の素材や淡いカラー、華やかな限定デザインまで、春気分をぎゅっと詰め込んだ今回のキャンペーン。お花見のおともや卒業のお祝い、自分へのご褒美にもぴったりです。
期間限定・数量限定アイテムも多いので、気になるフレーバーは早めのチェックがおすすめ♪サーティワンで、甘くてやさしい春を楽しんでみてください。