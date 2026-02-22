サーティワンさくら満開♡春限定フレーバー＆和スイーツ登場

春のときめきをひと足早く味わうなら、今年も見逃せないのがサーティワンの季節限定企画。2026年2月19日（木）から3月31日（火）まで開催される“さくら”テーマのキャンペーンでは、和テイストの新作や華やかな限定デザイン、うれしい特典まで盛りだくさん。見た目も味わいも春らしいラインナップで、気分までふわりと軽やかに♡この時期だけの特別なおいしさをチェックして。

春を味わう限定フレーバー

お花見だんご～さくら風味～

価格：シングル・レギュラーサイズ420円

全国で展開するB‐R サーティワン アイスクリームによる春のキャンペーン「サーティワン さくらさくら」。主役は、3色だんごをイメージした新作「お花見だんご～さくら風味～」です。

さくらもちを思わせる塩味が隠し味のさくら風味アイスに、北川半兵衞商店の抹茶を使った抹茶アイス、もち粉を使用したおもち風味アイスを組み合わせ。

さらに桜の花ペースト入りのさくら風味リボンをIN。淡い3色が春気分を高めます。

販売期間：2026年2月19日（木）～期間限定※なくなり次第終了

【Sakuraフレーバーズ】さくら



【Sakuraフレーバーズ】バーガンディチェリー

（2025年＃推しフレーバー総選挙 期間限定フレーバー第1位公約で登場）

【Sakuraフレーバーズ】さくらダブルカップ



価格：スモール510円／レギュラー760円

※期間限定さくらデザインカップ（なくなり次第通常カップ）

和スイーツ＆ドリンクで満喫

お花見わらびもちサンデー



価格：ワッフルコーン760円（スモール1コ）／ダブルカップ790円（ポップスクープ2コ）

お好きなアイスに抹茶わらびもちと抹茶パウダー、ホイップクリーム、花型のお麩をトッピング。もちもち×サクサクの食感が楽しい、和テイストのサンデーです。

※ワッフルコーンはお好きなスモールサイズのアイスクリームを1コ、ダブルカップはお好きなポップスクープのアイスクリームを2コお選びいただけます。

販売期間：2026年2月19日（木）～3月31日（火）※なくなり次第終了

グランドシェイク 白桃みるくシェイク



価格：750円

期間限定フレーバー「白桃ブランマンジェ」を牛乳とミキシングし、桃の果肉入りソースを合わせた贅沢な一杯。下にもソースが入っているので、混ぜながら味の変化を楽しめます。

販売期間：2026年2月19日（木）～5月7日（木）※なくなり次第終了

限定デザイン＆春のおトク情報

さくらバラエティボックス



価格：スモール：4コ1,360円／6コ1,870円／8コ2,380円／12コ3,400円／レギュラー：4コ1,680円／6コ2,310円／8コ2,940円／12コ4,200円

フラワーアーティスト川崎景太氏とのコラボデザイン。天面も側面もさくら尽くしで、手土産にもぴったりです。

販売期間：2026年2月19日（木）～3月31日（火）※なくなり次第終了

卒業おめでとう！キャンペーン



配布期間：2026年3月1日（日）～3月22日（日）

※商品購入時に「今年卒業・卒園です」と伝えると『おめでとうステッカー』を数量限定でプレゼント。※なくなり次第終了

春の選べるクーポン券プレゼント



500円（税込）ごとに1枚配布。

・1枚：ダブル購入でアイス1コプラス

・2枚：バラエティボックス6コ入が8コ入、またはフレッシュパック（約6人分）が1.5倍（約9人分）に

配布期間：2026年2月13日（金）～3月31日（火）

有効期間：2026年2月19日（木）～4月8日（水）

※トリプルはカップでのご提供のみとなります。

ひと足早い春を感じて♡

和の素材や淡いカラー、華やかな限定デザインまで、春気分をぎゅっと詰め込んだ今回のキャンペーン。お花見のおともや卒業のお祝い、自分へのご褒美にもぴったりです。

期間限定・数量限定アイテムも多いので、気になるフレーバーは早めのチェックがおすすめ♪サーティワンで、甘くてやさしい春を楽しんでみてください。