»£¤ê¤¿¤¤½Ö´Ö¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¡¢ÀäÂÐ¤Ë¡ª¡Ú¥¨¥Ä¥ß¡õ¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¡Û¤Î¥«¥á¥é¥Ð¥Ã¥°¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
¾®¤µ¤¯¤Æ¤âÍê¤ì¤ë¼ýÇ¼ÎÏ¡£¥¹¥Ê¥Ã¥×»£±Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡Ú¥¨¥Ä¥ß¡õ¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¡Û¤Î¥«¥á¥é¥Ð¥Ã¥°¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!
¥¨¥Ä¥ß¡õ¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¤Î¥«¥á¥é¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢µ¤·Ú¤Ë»ý¤Á½Ð¤»¤ë¾®·¿·ÚÎÌ¤Î¥ß¥Ë¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤À¡£³¹Êâ¤¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥×»£±Æ¤ËÉ¬Í×¤ÊºÇ¾®¸Â¤Î²ÙÊª¤äµ¡ºà¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¼ýÇ¼¤Ç¤¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¤«¤é¤³¤½¼è¤ê½Ð¤·¤¬ÁÇÁá¤¯¡¢»£±Æ¤ÎÎ®¤ì¤òË¸¤²¤Ê¤¤¡£¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ä¥«¡¼¥È¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á¡¢Î¹¹Ô»þ¤Î¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆâÉô¤Ë¤Ï·¿Êø¤ì¤·¤Ë¤¯¤¤¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈ÷¤¨¡¢¾®·¿°ì´ã¥ì¥Õ¤ä¥ß¥é¡¼¥ì¥¹¥«¥á¥é¤È¥ì¥ó¥º1¡Á2ËÜ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¸î¤¹¤ë¡£¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê2Ëç¤ÎÃæ»ÅÀÚ¤ê¤Ç¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¼«Í³¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¡¢¼ê»ý¤Á¤Îµ¡ºà¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤Ê¼ýÇ¼¤¬ÁÈ¤á¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£
¥á¥¤¥ó¼ýÇ¼°Ê³°¤Ë¤â¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°ÌÌ¤Î¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥Ú¥óº¹¤·¤È¾®Êª¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÇÛÃÖ¡£ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¤¹¤°¤Ë¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤È¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ë¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¥«¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ù¥ë¥È¤ÏÌó60¡Á125¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÄ´À°¤Ç¤¡¢¼Ð¤á³Ý¤±¤â²÷Å¬¤Ë¹Ô¤¨¤ë¡£
1901Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¡×¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢ÀÊÌ¤äÇ¯Îð¤òÌä¤ï¤º»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±ø¤ì¤¿ºÝ¤ÏÃæÀÀöºÞ¤ò´Þ¤Þ¤»¤¿ÉÛ¤Ç·Ú¤¯¿¡¤¯¤À¤±¤Ç¼êÆþ¤ì¤¬¤Ç¤¡¢Æü¾ï¤«¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Þ¤Çµ¤·Ú¤Ë»È¤¨¤ëÍê¤ì¤ë¥ß¥Ë¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤À¡£
