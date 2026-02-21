¥¹¥·¥í¡¼¤âÂç¿Íµ¤¡¢ZÀ¤Âå¼çÆ³¤ÇÊÑ¤ï¤ëÃæ¹ñ¤Î½ÕÀá¤Î¿©»ö¡½¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢
¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¹á¹Á01¤Ï19Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡Ë¤Î°ì²ÈÃÄ¤é¤ó¤Î¿©»ö¤òZÀ¤Âå¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥·¥í¡¼¤ä³¤ÄìÙý¡Ê²ÐÆé¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿°û¿©Å¹¤¬¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¡ÖÇ¯±Û¤·¤Ë¤Ï¡¢¼«Âð¤Çñ»Ò¤òÊñ¤ß¡¢¿©Âî¤ò°Ï¤ó¤ÇÅÁÅýÅª¤ÊÀµ·îÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤½¤í¤Ã¤Æ¼òÏ°¡ÊÏ·ÊÞ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê°û¿©Å¹¡Ë¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¬¡¢º£¤Î¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ì¤¬Í£°ì¤ÎÁªÂò»è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£·î9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Ãæ¹ñÁ´ÅÚ¤Î³¤ÄìÙý¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï½ÕÀá¤ÎÂç¤ß¤½¤«¡Ê16Æü¡ËÅöÆü¤ÎÍ½Ìó¤¬5ËüÂî¤òÄ¶¤¨¤¿¡£1Âî¤¢¤¿¤êºÇÄã2¿Í¤È·×»»¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÆü¤À¤±¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10Ëü¿Í¤¬³¤ÄìÙý¤ÇÇ¯±Û¤·ÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¹Åì¾Ê¿¼¥»¥ó»Ô¤Î¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ï¡ÖÂç¤ß¤½¤«¤ÎÌë¤ÏÅ¹Æâ¤Î10¼¼¤¢¤ë¸Ä¼¼¤¬¤¹¤Ù¤ÆÍ½Ìó¤ÇËä¤Þ¤ê¡¢¥Û¡¼¥ëÀÊ¤â¤ï¤º¤«¤Ë¶õ¤¤¬¤¢¤ë¤À¤±¡£Í½Ìó¤·¤¿µÒ¤Ï²ÈÂ²Ï¢¤ì¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÌµþ»Ô¤Î³¤ÄìÙý¤ÇÇ¯±Û¤·ÎÁÍý¤òÍ½Ìó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¸Ü¡Ê¥°¡¼¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤ÏÏ·¼ãÃË½÷¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿§¡¹¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¤ä¤Ï¤ê³¤ÄìÙý¤Ç¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥¹¥·¥í¡¼¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï2·î13¡Á17Æü¡¢ËÌµþ¡¢¾å³¤¡¢¹½£¡¢ºÑÆî¤ÎÊ£¿ôÅ¹ÊÞ¤Ç¿©»ö»þ¤ÎÍ½Ìó¤¬ËþÀÊ¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£13Æü¤Ë¤Ï¥¹¥·¥í¡¼¤Î»³Åì¾Ê1¹æÅ¹¤¬ºÑÆî»Ô¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¡£Æ±»Ô¤Ë½»¤àJack¤µ¤ó¤Ï1¥«·îÁ°¤«¤é½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢2·î15Æü¤ÎÍ¼¿©¤ÎÍ½ÌóÏÈ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Jack¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¥¹¥·¥í¡¼¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¾¦ÉÊ¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ç¼ïÎà¤¬Â¿¤¯¡¢ÉÊ¼Á¤âÎÉ¤¯¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¹â¤¤¡£1»®10¸µ¡ÊÌó220±ß¡Ë¤Î¥Þ¥°¥í¤ÎÂç¥È¥í¤Ï»é¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¿©´¶¤¬ÎÉ¤¤¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥Õ¥©¥¢¥°¥é¼÷»Ê¤Ê¤É¤Î8¸µ¡ÊÌó176±ß¡Ë¤Î¾¦ÉÊ¤â¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î¥¹¥·¥í¡¼
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸Î¶¿¤ÎÇ¯ÇÛ¤Î²ÈÂ²¤Ï¤¢¤Þ¤ê¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥ó¤âºÑÆî»Ô¤Ë¤Ï½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ÈÂ²¤ò¥¹¥·¥í¡¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØÀå¤ÇÎ¹¤ò¤¹¤ëÂÎ¸³¡Ù¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Jack¤µ¤ó¤¬¥¹¥·¥í¡¼¤ÎÍ½Ìó¤¬¼è¤ì¤¿¤³¤È¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ÎÍ½ÌóÈÖ¹æ¤òÇã¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Â¿¿ôÍè¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¾å³¤¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿»ÍÀî·Ï¤Î¾Æ¤µû¤ÎÅ¹¤¬Àµ·î¤ËÂç¿Íµ¤¤À¤È¤¤¤¤¡¢»ÔÌ±¤ÎPenny¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤ÏÎÁÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³°¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ëµû¤Ï±ïµ¯¤¬ÎÉ¤¤¡£¡ØÇ¯Ç¯ÍÍ¾¡ÊËèÇ¯Í¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£¡ÖÍ¾¡×¤È¡Öµû¡×¤¬Æ±²»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é±ïµ¯¤¬ÎÉ¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡Ë¡Ù¤À¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢¼ã¼Ô¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Î¤Û¤«¡¢°û¿©Å¹¤¬ÉáÃÊ¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¾ÃÈñ¼Ô¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò»ý¤Á¡¢¸ÇÄê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë