OfficialÉ¦ÃËdism¡¢¿·¶Ê¡Ö¥¨¥ë¥Àー¥Õ¥é¥ïー¡×¤¬°½À¥¤Ï¤ë¤«¼ç±é±Ç²è¡Ø¿Í¤Ï¤Ê¤¼¥é¥Ö¥ì¥¿ー¤ò½ñ¤¯¤Î¤«¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ë·èÄê

OfficialÉ¦ÃËdism¤Î¿·¶Ê¡Ö¥¨¥ë¥Àー¥Õ¥é¥ïー¡×¤¬¡¢4·î17Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¿Í¤Ï¤Ê¤¼¥é¥Ö¥ì¥¿ー¤ò½ñ¤¯¤Î¤«¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ø¿Í¤Ï¤Ê¤¼¥é¥Ö¥ì¥¿ー¤ò½ñ¤¯¤Î¤«¡Ù¤Ï¡¢2000Ç¯3·î¤Ëµ¯¤¤¿ÃÏ²¼Å´»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÀÄÇ¯¡¦ÉÙµ×¿®²ð¤µ¤ó¤È¡¢Èà¤ËÌ©¤«¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¾¯½÷¤Îµ²±¤ò¼´¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£´ÆÆÄ¤ÏÀÐ°æÍµÌé¤¬Ì³¤á¡¢¼ç±é¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢áÄ¿¿¤¢¤ß¡¢ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡¢¿ûÅÄ¾Úö¡¢ºÊÉ×ÌÚÁï¡¢º´Æ£¹À»Ô¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£¼ÂÏÃ¤ò´ð¤Ë¤·¤¿´¶Æ°ºî¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¼çÂê²Î¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¨¥ë¥Àー¥Õ¥é¥ïー¡×À©ºî¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢OfficialÉ¦ÃËdism¤Ï¡Ö¿Í¤òÁÛ¤¦»ö¡¢¤½¤ì¤¬¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯»ö¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¡¢ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê²¹¤«¤¯¡¢¾®¤µ¤¤¤è¤¦¤ÇÁÔÂç¤Ê¥¤¥áー¥¸¤«¤é¡¢¤È¤Æ¤âÄ¾´¶Åª¤Ë¤³¤Î¥¨¥ë¥Àー¥Õ¥é¥ïー¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³Ú¶Ê¤Î°ìÉô¤¬Ä°¤±¤ëºÇ¿·Í½¹ð±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥¨¥ë¥Àー¥Õ¥é¥ïー¡×¤Î¥ê¥êー¥¹Æü¤ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ä¥¢ー¡ØOFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026¡Ù¤òÁ´¹ñ17²ñ¾ì26¸ø±é¤Ë¤Æ³«ºÅÍ½Äê¡£
ºò½Õ¤Ë½é¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ä¥¢ー¤Ç±ä¤ÙÌó25Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿OfficialÉ¦ÃËdism¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¼¡¤Ê¤ë¥Ä¥¢ー¤Ë¤¼¤Ò´üÂÔ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¿Í¤Ï¤Ê¤¼¥é¥Ö¥ì¥¿ー¤ò½ñ¤¯¤Î¤«¡ÙºÇ¿·Í½¹ð
±Ç²è¡Ø¿Í¤Ï¤Ê¤¼¥é¥Ö¥ì¥¿ー¤ò½ñ¤¯¤Î¤«¡ÙºîÉÊ¥µ¥¤¥È
https://loveletter.toho-movie.jp/
OfficialÉ¦ÃËdism OFFICIAL SITE
http://higedan.com/