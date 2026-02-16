3¼ï¤Î¥Ý¡¼¥º¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¤º¤ó¤À¤â¤ó¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª ¿²¤½¤Ù¤ê¡¦¤ª¤¹¤ï¤ê¡¦¤Ò¤Ã¤Ä¤¡¢¤É¤ó¤Ê»Ñ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤º¤ó¤À¤â¤ó¤¬´°À®
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¡Ú¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¡Û3way¤º¤ó¤À¤â¤ó¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤À¡ª¡ÚVOICEPEAK:ÅìËÌ¤º¤ó»Ò / VOICEGER:¤º¤ó¤À¤â¤ó¡Û¡Ù¤È¤¤¤¦sayosomi¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë
¡Ö¤µ¤è¤½¤ß¥é¥Ü¡×¤È¤¤¤¦³èÆ°Ì¾¤Ç¤º¤ó¤º¤óPJ¤Î¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ°²èÀ©ºî¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤º¤ó¤À¤â¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¡Û3way¤º¤ó¤À¤â¤ó¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤À¡ª¡ÚVOICEPEAK:ÅìËÌ¤º¤ó»Ò / VOICEGER:¤º¤ó¤À¤â¤ó¡Û
¡¡¿²¤½¤Ù¤ê¡¦¤ª¤¹¤ï¤ê¡¦¤Ò¤Ã¤Ä¤¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¡¼¥º¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö3way¤º¤ó¤À¤â¤ó¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤òsayosomi¤µ¤ó¤¬ºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¼ê¤È¤ªÊ¢¤Ë¼§ÀÐ¤¬Ëä¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍ·¤ÓÊý¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¥À¥é¡¼¥ó¤È¤µ¤»¤ë¤È¿²¤½¤Ù¤ê¥Ý¡¼¥º¤Ë¡£¤¦¤ÄÉú¤»¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢²£¸þ¤¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸«¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Î¾¼ê¤Î¼§ÀÐ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤¦¤ÄÉú¤»¤Î¤È¤¤Ç¤â´é¤¬Á°¤Ë¸þ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡¤Ï¤ª¤¹¤ï¤ê¥Ý¡¼¥º¡£¤ª¿¬¤òÊ¿¤é¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥Ú¥ì¥Ã¥È¤òµÍ¤á¤¿¤ê¤È¡¢¾å¼ê¤Ë¤ª¤¹¤ï¤ê¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¹©É×¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾å¤«¤é¸«¤¿¤È¤¤ËÌÜ¤¬¹ç¤¦¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¼§ÀÐ¤òÀ¸¤«¤»¤Ð¡¢¤Ò¤Ã¤Ä¤¥Ý¡¼¥º¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Î¾¼ê¤Ë¤ÏÄ¾·Â13¥ß¥ê¤Î¼§ÀÐ¤¬¡¢¤ªÊ¢¤Ë¤Ï23¥ß¥ê¤Î¤â¤Î¤¬2Ëç½Å¤Í¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¼ê¤Ç¶´¤á¤Ð¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¤ä¥Ð¥Ã¥°¤Î»ý¤Á¼ê¡¢ÍÎÉþ¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ò¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ªÊ¢¤Î¼§ÀÐ¤ò»È¤¦¤È¤è¤ê°ÂÄê¤·¤Þ¤¹¡£ÎäÂ¢¸Ë¤ä¸¼´Ø¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤Ê¤É¤Ë¤Ï¶¯ÎÏ¤Ë¤Ò¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÄÉ²Ã¤Î¼§ÀÐ¤ò»È¤¨¤Ð¡¢Ë¹»Ò¤Ë¾è¤Ã¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ë¡Ö¸ª¾è¤ê¡×¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥Ð¥ó¥É¤âºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃåÃ¦²ÄÇ½¤Ê¤«¤Ü¤Á¤ã¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¼ê»É½«¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿´é¡¢¤·¤Ã¤«¤êË¥¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤º¤óÌÓ¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤ÒÆ°²è¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¸¡¿¹â¶¶¥Û¥¤¥³