スタメン監督が言及「将来について熟考している」

パドレスのクレイグ・スタメン新監督は11日（日本時間12日）、アリゾナで行われるキャンプ地で取材に応じた。ダルビッシュ有投手について言及。「出来る限り彼をサポートする」とコメントした。

ダルビッシュは昨年10月には2度目のトミー・ジョン手術を受け、2026年シーズンの全休が決定していた。一度、現役引退が一部で報道されたが、その後本人が否定していた。

スタメン監督は「ユウさんは私の良き友人だ。数年間一緒にプレーしたからね。彼の状態はグレートだと思う」と言及。「でも私たちとしては、チームにいてくれたら嬉しいし、彼自身もそう思っている。彼はここに来る。投手陣に大きな影響を与えている」と期待した。

また、野球日本代表「侍ジャパン」についてもコメント。「WBCチームジャパンの手助けをしたがっていることは知っている。なので、本人からはいずれかのタイミングでここ（キャンプ地）に来ると言っていた。（今は）将来について熟考しているから、私たちは彼に考える時間を与えている。出来る限り彼をサポートしているんだ」と話した。（Full-Count編集部）