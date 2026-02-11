「群を抜いてすごい」。元AKB48メンバーが大島優子の驚異のモテ事情を明かす一コマがあった。

ABEMAの恋愛リアリティショー『ラブパワーキングダム2』が2月11日から配信スタート。これに先駆けて2月10日、都内スタジオにて記者会見が実施。MCは前作からYOU、霜降り明星せいや、谷まりあが続投するほか、新たにtimeleszの菊池風磨が就任した。

シーズン2にはAKB48の元メンバーの永尾まりやが参加。番組のテーマに絡め司会者から「AKB48でモテていたメンバーはいましたか？」と質問が飛ぶと、永尾は「私はやっぱり大島優子さんですかね。ファンの数＝モテだと思っているので」と答えた。

続けて永尾は「握手会の時の優子さんの列って本当にスゴいんです。群を抜いてすごい。大阪、北海道なんかの全国握手会だと飛び抜けてスゴくて、大人気なんです。人気アトラクションみたいな感じです」と証言。

さらに永尾が「新幹線や飛行機で帰らなくちゃいけないんですけど、優子さんだけ乗り遅れちゃうんです。それくらい人気でした」と帰りの時間にまで影響が及ぶほどの人気っぷりだったことを暴露すると、せいやは「それくらいスゴすぎるってことね」と驚いていた。

「ラブパワーキングダム」は、モテることを自認している美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する番組。今回は、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台にしたモテバトルが繰り広げられる。なお菊池はスケジュールの都合により記者会見欠席となった。

