¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¼Ç¡¡¾¾ËÜ¿Í»Ö¤ÎàÅ·Á³È¯¸Àá¤Ë¡Ö£Í¡½£±Á´¤¯¶½Ì£¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡×¤Î¼ÇÂçÊå¤¬£±£°Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡Ö¥¯¥í¥Ê¥À¥ë¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö£Ä£Ï£×£Î£Ô£Ï£×£Î¡Ü¡×¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£Ä£Ï£×£Î£Ô£Ï£×£Î¡Ü¤Î¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¤·¤¿¼Ç¤Ï¡ÖÆâÍÆ¤Ï¥Þ¥¸¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó»£¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£¹ë²Ú¡£¥á¥ó¥Ä¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ë¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¥»¥Ã¥È¤â¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë¤ª¶â¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡¼ýÏ¿½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö²¶¤¬¼ýÏ¿¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï£±£²·îÆ¬¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤«¤Ê¡©¡¡µ¢¤êºÝ¤Ë¡Ê¾¾ËÜ¤«¤é¡Ë¡Øº£·î£²£±Æü¤Ã¤ÆÍ½Äê¤É¤¦¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ¹¤«¤ì¤Æ¡£¡ØËºÇ¯²ñ¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£±£²·î£²£±Æü¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤¬Ä¹Ç¯¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ö£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Î·è¾¡¤ÎÆü¡£¼Ç¤¬¤½¤Î¤³¤È¤ò¾¾ËÜ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¡Ö¡Ø¤¨¡ª¡©ÆüÍË¤ä¤Ç¡ª¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼Ç¤Ï¡Ö¡Ê¾¾ËÜ¤Ï¡Ë£Í¡½£±Á´¤¯¶½Ì£¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£ÀÎ¤«¤éÆüÍË¤¸¤ã¤ó¡©º£¤Ï£Ä£Ï£×£Î£Ô£Ï£×£Î¡Ü¤ËÌ´Ãæ¡×¤È¸ì¤ë¤È¡Ö¡Ê¾¾ËÜ¤Ë¡ËÀäÂÐ¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸½Ìò¤Ç£Í¡½£±½Ð¤Æ¤ë»Ò¤¬Ê¹¤¤¤¿¤é½ý¤Ä¤¯¤«¤é¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¾Ð¤Ã¤Æ¤¿¡£Å·Á³¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡×¤È¾¾ËÜ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£