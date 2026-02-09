衆議院議員選挙はきのう（8日）投開票が行われ自民党が単独で3分の2以上を獲得する歴史的な大勝となりました。岡山の小選挙区では全4議席を独占しています。

【画像をみる】衆議院選挙 岡山県の小選挙区・比例区 当選者の声 岡山1区「決しておごることなく丁寧な国会運営、説明責任をしっかりと果たしていく」

（逢沢一郎さん）

「決しておごることなく丁寧な国会運営、そして国民のみなさまへの説明責任をしっかりと果たしていく、こういう新生自民党でありたいと思います」



岡山1区では、自民党の逢沢一郎さんが中道改革連合の原田謙介さんらに大勝し14回目の当選です。

岡山2区

（山下貴司さん）

「高市政権をど真ん中で支えて、そしてまた日本と岡山をしっかりと前に進めたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。本当にみなさんありがとうございました」



岡山2区は自民党の山下貴司さんが6回目の当選を決めました。一方、前回、比例復活を果たした津村さんは落選となりました。

（津村啓介さん）

「激動期に入った日本の政治の中で、いつの日か必ず私、津村啓介が役割を果たさなければならない時がくると思っています」

岡山3区

（加藤勝信さん）

「前に前に前に進んでいく、そして多くの皆さん方が感じていただいた希望を実感を持って見ていただく、まさにこの戦いがきょう今から始まったと思っています」



岡山3区は、自民党の加藤勝信さんがほかの候補を圧倒し9回目の当選を果たしました。

岡山4区

（橋本岳さん）

「いろいろな方にいろいろなお声をいただいて、今まで振り返ってみるとなかなかそのような機会はなかったという反省も正直しました、ありがたい時間を過ごさせてもらったとも思っています」



岡山4区は自民党の橋本岳さんが前回敗れた柚木さんに勝利し、国政に返り咲きました。一方、柚木さんの比例復活は叶いませんでした。

（柚木道義さん）

「大逆風ということだと思います。そのなかでいただいた心温まるご支援を一生忘れません。みなさん本当にありがとうございました」



また比例代表の中国ブロックでは自民党の平沼正二郎さんが3回目の当選を、同じく自民党の阿部俊子さんが8回目の当選を果たしました。

（平沼正二郎さん）

「経済成長をしっかりつくっていかなくてはならない、経済の力を強くしていかないといけない、すなわち日本の国力をしっかり上げていく必要がある。このことをしっかりやれるのは引き続きできるのは高市政権しかない」



投票率は岡山県で53.82%と前回を3，58ポイント上回りました。