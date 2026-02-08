ロムアンド×ILLIT♡WONHEE起用で始まる新章とヌードリップ

韓国発の人気コスメブランド「rom&nd（ロムアンド）」が、ブランド初となるアイドルモデルを起用。選ばれたのは、5人組K-POPガールズグループILLITのメンバーWONHEE（ウォンヒ）。2026年2月23日(月)より始動する本プロジェクトは、単なる広告起用ではなく、消費者やコスメオタクと共に歩んできたロムアンドの姿勢を象徴する取り組みです♡

愛用者から象徴へ、WONHEE起用の背景



ILLIT WONHEEは、普段からメイクアイテムを愛用することで知られるコスメオタク。中でもロムアンドへの深い愛情を継続的に発信してきた存在です。

ソウル・聖水（ソンス）にあるロムアンドのフラッグシップストア「PINK OFFICE（ピンクオフィス）」では、カラーグロスの調色に参加。

限定カラーはファンディングを通じて大きな反響を呼び、正式なコラボレーションを望む声が多数寄せられました。その積み重ねが、今回のモデル起用へとつながっています。

消費者と作るロムアンドの価値観



ロムアンド関係者は、「今回のILLIT WONHEEさんとの協業は、消費者とのコミュニケーションをさらに広げるきっかけ」とコメント。

「すべての好みを尊重する」というブランドスローガンのもと、今後も新しいカラー体験を提案していくと語っています。

コスメオタクの視点を大切にする姿勢が、ブランドの信頼と共感を育み続けています♪

第一弾はヌードリップ♡新作グロス登場



ILLIT WONHEE×ロムアンド第一弾商品は、ベストセラー「グラスティングカラーグロス」の新作。

2026年2月5日のスパークルラインに続き、2026年3月3日には「クリームヌードグロス」をコンセプトにしたヌーディーカラー全2色が日本で発売されます。

近年注目される柔らかなヌードトーンを、ヌーディーリップを愛用するWONHEE自身がセレクトした特別なカラーです。※価格・サイズ・展開カラーの詳細は未公開

ロムアンドとILLITが描くこれから



ロムアンドとILLIT WONHEEの出会いは、コスメオタクとブランドが共鳴した結果♡消費者の声を大切にしながら歩んできたロムアンドにとって、今回の取り組みは新たなスタートです。

第一弾となるグラスティングカラーグロスを皮切りに、今後どんなカラー体験が生まれるのか注目が集まります。詳細情報の公開にも期待が高まります♪