口裂け女


【漫画】本編を読む

昔から漫画を描くことが好きな藤やすふみ(@y_asufumi100)さんは、X(旧Twitter)や投稿サイトにて「都市伝説に求める女」を投稿。主人公のかごめが数々の都市伝説に遭遇するという短編漫画で、こっくりさんなどの有名な話だけでなく、マイナーな都市伝説も登場する。今回は「口裂け女」を紹介するとともに、著者に口裂け女にどんな印象があるかについても伺った。

■怪異から声をかけられた従姉弟がかごめを召喚した結果

「口裂け女」01


02


03


マスク姿の女性に突然呼び止められ、「私、綺麗？」と問われたらどうするだろう。答え次第で命運が分かれてしまう、そんな理不尽さで知られる都市伝説「口裂け女」は、今も多くの人の記憶に残る存在だ。

その口裂け女が登場する本作の短編漫画「都市伝説に求める女」は、恐怖だけで終わらない少し変わった物語だ。本作は、かごめと従姉弟の統太くんが口裂け女から声をかけられるところから始まる。現れた口裂け女は、いつものように問いかけようとするが、割って入ってきたかごめの反応は常識の枠を軽々と飛び越えてくる。予想外の言葉を向けられた口裂け女は調子を崩し、追う側から追われる側へ。怪異が逃げ出すという、なんとも不思議な展開が待っている。

作者の藤やすふみさんは、「昔から口裂け女に会ったらどうしようか常に考えています。最上級の誉め言葉はなんだ、友達になれないのか、どうしたら死なずに済むかと頭の中で必死になるほど、怖いと思っています」と語り、恐怖の裏側にある人間的な想像力が、この作品のユーモアにつながっている。

ホラー漫画の緊張感をまといながらも、読み終えた後に肩の力が抜ける「都市伝説に求める女」。怖い話は苦手だが都市伝説には惹かれてしまう、そんな人におすすめしたい作品だ。

取材協力：藤やすふみ(@y_asufumi100)

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。