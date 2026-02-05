記者会見を行うルビオ米国務長官＝4日/Chip Somodevilla/Getty Images

（CNN）イランのアラグチ外相は4日、核開発をめぐる米国との協議が6日に中東のオマーンで行われると発表した。米国のルビオ国務長官はイランと合意に至らない可能性があるとの考えを示すなど、進展が見られるかは不透明だ。

アラグチ氏は米国との協議が4日午前10時からオマーンの首都マスカットで行われるとX（旧ツイッター）で明らかにした。両国は協議の条件を調整しており、協議が実現するかはこれまで微妙だった。

ルビオ氏は4日、「（イランと）合意できるとの確信はない」としながらも、協議に臨むことを明らかにした。また、イランの核開発だけでなく「弾道ミサイルの射程距離」「中東地域におけるテロ組織の支援」「国民の扱い」などについても交渉する意向を示した。

CNNは以前、イランが協議の項目を核開発に絞ることを望んでいると報じている。

ルビオ氏は協議が当初、トルコ・イスタンブールで行われ、中東の関係国も出席する予定だったことを認めた。そうした関係国がオマーンでの協議に出席するかは不明。

ルビオ氏は「イランは協議と話し合いに関心を示している。イランが考えを変えたとしても、我々はそれでも構わない」と述べた。また、6日の協議を「譲歩」とはみなしていないとも語った。

トランプ米大統領は4日、イランの最高指導者ハメネイ師は「非常に懸念すべき」と警告した。