「議席半減も」情勢調査で真っ青の中道改革連合　高市首相“推し活”選挙と化した総選挙「最後の一手」

「外為特会の運用はホクホクだ」と失言も

衆院選（２月８日投開票）で“台風の目”になるはずだった「中道改革連合」が厳しい戦いを強いられている。

高市早苗首相（64）の電撃解散を機に、連立を外れた公明党と最大野党の立憲民主党が“合体”。公明党の斉藤鉄夫氏（73）と立憲の野田佳彦氏（68）が共同代表を務める形で「中道改革連合」が結党された。

「公明党が26年続いた自民党との連立を解消したことは驚きだったが、“昨日の敵は今日の友”とばかりに立憲と組んだことに衝撃を受けた」

とは政界関係者。結党当初は鼻息も荒く、公明党の支持基盤である創価学会員による組織票で選挙戦を有利に進め、“アンチ高市”の受け皿になると思われたが……。

２月２日に伝えられた朝日新聞社の情勢調査に中道関係者は顔面蒼白。何しろ、高市自民党と日本維新の会の連立与党で300議席を突破する勢いで、中道は公示前勢力の167議席から「半減する可能性もある」と報じられたからだ。前出の関係者の話。

「読売新聞の情勢調査でも自民の圧勝で、中道の苦戦が伝えられている。そこへさらに衝撃的な数字が並ぶ朝日の報道があった。『議席半減』は想像を超えるインパクトで、中道の関係者は大きなショックを受けていた」

今回の衆院選は先月27日の公示から投票日まで12日間の超短期決戦。大雪降る真冬の選挙戦には批判も多い。

受験シーズンが本格化するなか、街頭演説や選挙カーによる騒音被害も報告されている。高市首相自身にも一部週刊誌で旧統一教会との“ただならぬ関係”が報じられているほか、１月31日には物価上昇にあえぐ庶民を横目に

「輸出産業にとっては大チャンス。外為特会（外国為替資金特別会計）の運用はホクホクだ」

と発言。円安“容認”と受け取られかねず、その後

「円安メリットの強調ではない」

と説明したが、批判の声が上がった。

それでもなお、高市自民は圧倒的に強いのだ。全国紙政治担当記者が補足する。

「朝日の調査期間は１月31日から２月１日まで。高市首相の牘澎促曠ホク発言瓩筺■卸遑影の党首討論ドタキャンの影響が完全に反映されているかわからないことには注意が必要です。とはいえ、それらを加味しても自民の圧勝ムードは変わらないでしょう」

“高市印”を全面に押し出した作戦

中道の苦戦は選挙戦序盤から垣間見えた。候補者陣営からは「聴衆の反応がイマイチ」「政党名が浸透していない」といった声もチラホラ。候補者が握手を求めに駆け寄っても拒否されるケースがあった。

「今回は完全に高市首相への“推し活”選挙になってしまった」

そう本サイトの取材に答えるのは、政治評論家の有馬晴海氏だ。

「高市首相が解散のときに、『高市早苗が総理大臣でよいのかを決める総選挙』と宣言しましたが、まさにそのとおりになっています。街頭の熱気は’05年に当時の小泉純一郎首相による“郵政解散”のときを超えているんじゃないでしょうか。高市首相は街頭演説も『私を応援してください』と訴え、意図してか自民党というワードをあまり出していない。まさに“高市印（じるし）”を全面に押し出した選挙戦を繰り広げ、それに国民が熱狂しているんです」

だが、選挙中盤でここまで圧勝と報じられると、逆にライバル陣営に票が流れたり、投票率が下がることが過去にもあった。だが、今回の総選挙はそうならないと有馬氏はみる。

「以前は圧勝が伝えられると、有権者は“じゃあ自分が投票しなくてもいいか”とか“勝たせすぎるとマズい”となり、予想より伸び悩むケースがありました。ですが、今回はそうならないでしょう。というのも、高市首相は若い世代の支持率が高く、彼らはSNSで話題の投稿に“イイね！”を押す感覚で投票するのです。“盛り上がってるから投票行こう”、“話題になってるから高市さんに入れよう”というのが、SNS時代の投票行動になっている。実際に外国人問題で話題になった埼玉県川口市長選（２月１日投開票）では、投票率が前回21％から40%と、ほぼ倍になっていますからね。今回は雪や受験シーズンということもありますが、投票率は伸び、ますます自民党有利の選挙戦になると分析しています」

圧倒的な自民党有利の予測を前に、新党結成が“１＋１＝２”にもならなかった中道。党勢拡大どころか、存続をかけた厳しい戦いになっている。ここにきて

「創価学会が全学会員に総力指令をかけた。これが最後の一手として、どこまで票を伸ばすことができるか……」（関係者）

という情報も流れている。

果たして大ドンデン返しはあるのか――。投開票日まで予断を許さない状況が続きそうだ。