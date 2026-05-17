■5月18日～22日の決算発表銘柄(予定)★は注目決算 ● 5月18日――――――――――――3銘柄発表予定 イチケン [東Ｓ] 芝浦機 [東Ｐ] ＧＭＢ [東Ｓ] ● 5月19日――――――――――――3銘柄発表予定 相模ゴ [東Ｓ] ＴＹＫ [東Ｓ] うかい [東Ｓ] ●