国会で開かれた衆院憲法審査会の幹事懇談会。左手前から3人目は新藤義孝与党筆頭幹事＝2日午前衆院憲法審査会の新藤義孝与党筆頭幹事（自民党）は2日、憲法改正の手続きを定めた国民投票法に関し、公選法の改正内容にそろえる改正案を提出したいとの意向を記者団に示した。日本維新の会や国民民主党などに共同提出を呼びかけ、今国会中の成立を目指す。投開票の立会人など投票環境に関する規定を改正する内容で、2022年に維新