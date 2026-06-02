全国のリーディングジョッキー１４人が集結し、地方競馬ＮＯ１騎手を決める「２０２６地方競馬ジョッキーズチャンピオンシップ」が６月２日、船橋競馬場で行われ、吉村智洋騎手（４１）＝兵庫＝が１９年、２４年に続き３度目の総合優勝を果たした。第１戦・７Ｒで７着、第２戦・９Ｒで１４着と２戦を終えた時点で１２位と苦しんだが、最終戦の１１Ｒで騎乗したラップランドでは、鬼気迫る怒濤の追い込みを見せ１馬身差で勝利。